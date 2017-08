El nombre de beneficiaris de Xarxa Llibres s'incrementa un 16% i arribarà als 377.000 alumnes el pròxim curs

El pròxim curs hi haurà 377.015 alumnes d'escoles i instituts sostinguts amb fons públics que es beneficiaran de la gratuïtat de llibres. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha estimat en més de 377.000 els alumnes que es beneficiaran del programa de gratuïtat de llibres Xarxa Llibres.

Aquesta xifra suposa un augment del 16% d'alumnes que participaran dels bancs de llibres, gràcies a l'augment de centres sostinguts amb fons públics que hi participen. Seran un total de 21.736 alumnes més en Primària i 30.462 en Secundària. Per al curs 2017-2018, el pressupost total destinat a reposició de llibres per als bancs ha estat de 29.842.503 euros.

Cal apuntar que per a les famílies la reposició de llibres no suposa cap gestió. En finalitzar aquest curs, les famílies han tornat el material als centres educatius i l'alumnat disposarà dels llibres de text gratuïts de Xarxa Llibres que li correspon per al curs 2017-2018, quan comence novament les classes al seu centre educatiu, on es repartirà el lot corresponent a cada alumne.

En el cas dels alumnes de 1r i 2n de Primària, les famílies rebran un xec llibre per al pròxim curs al seu centre educatiu perquè adquirisquen el material en els establiments de venda, ja que en cada curs els llibres d'aquesta etapa es reposen per complet. Cal recordar que els bancs de llibres de Xarxa Llibres tenen com a objectiu garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l'objectiu pedagògic d'involucrar l'alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, amb valors com la solidaritat i la coresponsabilitat.