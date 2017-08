Airbnb accepta la proposta de negociar amb l'Ajuntament de València per a establir un marc legal "clar"

La plataforma Airbnb ha assenyalat que "espera treballar amb l'Ajuntament de València amb lleis clares" i que facen possible que els beneficis del turisme es repartisquen "entre totes les persones i comunitats". L'entitat s'ha manifestat en aquests termes després que la regidora de Turisme en l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, haja anunciat aquesta setmana que el consistori vol reunir-se al setembre amb aquesta plataforma per a aconseguir "un conveni de col·laboració".



Segons va avançar Gómez, la intenció de la corporació municipal és plantejar mesures com la de fixar una taxa per als apartaments turístics, limitar els dies a l'any que els particulars poden posar en lloguer els seus habitatges o regular l'oferta de lloguers d'aquest tipus d'immobles a la ciutat, ja que a València el sector es troba "a la vora de la saturació".



Des d'Airbnb també assenyalen que aquest treball conjunt ha de servir per a "impulsar oportunitats econòmiques i socials per a les persones, generar ingressos a través de taxes i repartir els beneficis del turisme entre totes les persones i comunitats". A més, han posat de manifest que la seua activitat, el home sharing, és "un salvavides econòmic per a moltes persones" per la qual cosa volen "treballar amb els governs amb lleis clares que diferencien entre famílies locals que comparteixen la seua llar i operadors professionals amb un negoci". En aquest sentit, han destacat que en 2016, la plataforma va generar a l'Estat espanyol 4.170 milions d'euros en activitat econòmica i que "l'amfitrió típic a Espanya guanya 3.300 euros després de compartir la seua casa 36 nits a l'any".

L'entitat subratlla que treballen amb més de 300 governs de tot el món "amb lleis clares per al home sharing", i actualment es troben "en converses amb més de 100 administracions solament a Europa".



L'Ajuntament de València va avançar la seua intenció de reunir-se també amb altres plataformes turístiques per a abordar les seues propostes de regulació d'aquests apartaments turístics, entre les quals destaca Homeaway, que aglutina 19.000 habitatges al País Valencià, dels quals, 15.000 es troben a la demarcació d'Alacant; 2.000 a la demarcació de València; i 1.600 a la de Castelló.



En relació a les mesures avançades pel consistori valencià, fonts de Homeaway han assenyalat a Europa Press que "és prompte per a fer una valoració sobre aquest tema". "El primer és asseure's amb l'ajuntament i analitzar concretament quins són els temes que ens plantegen directament i, sobre aquesta base i la de conéixer quina és la regulació actual i sota el marc jurídic vigent, veure en quina mesura es pot establir una col·laboració", han remarcat.



"No estem ni molt menys tancats, però encara no hem rebut una invitació formal per a mantenir una trobada amb l'Ajuntament", ha apuntat un portaveu d'aquesta plataforma. "Quan la rebem la tindrem en consideració i per descomptat que ens encantarà asseure'ns amb l'Ajuntament", ha remarcat.



Del trànsit total que genera Homeaway al País Valencià, un 60 per cent correspon a un perfil de viatger internacional que és majoritàriament de nacionalitat britànica, seguit per francesos i alemanys. El 50 per cent dels allotjaments "són gestionats directament per propietaris particulars" i l'altra meitat, per "gestors professionals", segons les dades facilitades per l'empresa.