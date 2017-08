La Marina de València vol ser el pol de les empreses emergents

L'antic edifici de l'Estació Marítima de La Marina de València es transformarà "en l'espai de referència" de les empreses emergents a la ciutat, segons ha informat hui la responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Sandra Gómez, acompanyada pel director d'Estratègia de La Marina de València, Ramón Marrades. Ambdós han visitat l'espai i han anunciat que un inversor privat ha presentat un projecte per a instal·lar a l'edifici "empreses tecnològiques consolidades" i la seu de l'Associació Valenciana de Startups.

Segons informació d'Europa Press, la firma Cirkuit Planet, amb seu a la Pobla de Farnals i propietària de la marca de telèfons MyWigo, està en negociacions amb el Consorci Valencia 2007 (l'organisme encarregat de gestionar els diferents espais de La Marina de València) per dur a terme el seu projecte a l'antiga estació. Marrades ha comentat que ha rebut un projecte "molt coherent" perquè La Marina de València siga la seu d'empreses tecnològiques valencianes, tot i que ha assegurat que l'adjudicació està oberta a altres empreses que aporten "idees alternatives".

En aquest moment, segons ha explicat el director estratègic, "s'obri un procés d'adjudicació" prèvia aprovació en la propera comissió delegada del consorci, i s'espera que a principis del 2018 l'Estació Marítima puga obrir les seues portes. Marrades ha afegit que l'empresa concessionària assumirà el cost de la reforma de l'edifici, que segons les seues estimacions vorejaria el milió d'euros i podria acollir fins a 300 empreses.

Gómez ha assegurat que la voluntat del consorci i de l'ajuntament és situar La Marina de València com un pol d'innovació dels nous sectors econòmics emergents. "Volem que aquest espai siga una referència per a start-ups consolidades i pensem que és positiu que s'ubiquen en un mateix espai, com ocorre en altres ciutats", ha explicat. I ha afegit que "tenim empreses fortes però disperses per la ciutat i que ens reivindicaven que des de les administracions buscàrem un espai comú. Pensem que La Marina és l'idoni".

La regidora també ha anunciat que l'ajuntament pretén utilitzar més espais com La Farinera per a albergar empreses tecnològiques, en aquest cas per a corporacions "en llançament". I ha conclòs que "aquelles ciutats que sàpien figurar com a referents tecnològics aniran amb molt d'avantatge. Estem convençuts que en poc de temps estarem satisfets d'aquestes decisions perquè senten les bases d'un nou sector econòmic".