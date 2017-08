La reunió entre trinqueters i la Federació de Pilota tranquil·litza els ànims davant la possible regularització de les travesses

Com ja va anunciar PilotaVeu el passat divendres , aquest dimarts es va produir la reunió entre els trinqueters i la Federació de Pilota Valenciana per aclarir la possibilitat que Hisenda regularitze les travesses en la pilota. Després que saltaren totes les alarmes quan es va filtrar que els trinqueters haurien de pagar la inassumible quantitat de 100 euros per partida, la reunió d'ahir va ser tranquil·litzadora. Segons conta a PilotaVeu el trinqueter Pepe Mezquita, la quantitat que es pagarà a Hisenda serà simbòlica i, fins i tot, la proposta inicial que va eixir de la reunió és que no hagen de pagar res.

Durant la reunió, el president de l'FPV, Daniel Sanjuán, i l'advocat federatiu van explicar als trinqueters que Hisenda es va posar en contacte amb ells, ja que, des de Presidència de la Generalitat, es vol ajudar a netejar la imatge de la pilota i, per això, es pretén regularitzar les travesses. Així, després d'un debat, van arribar al consens de realitzar una carta, escrita per l'FPV i signada per tots els trinqueters, en què es demanarà que els trinqueters no hagen de pagar res per les travesses, com fins ara, ja que eixa quantitat "va en detriment de l'esport autòcton".

En cas de persistir l'interés de tributar les travesses per part d'Hisenda i la Generalitat Valenciana, proposen pagar la quantitat simbòlica de 50 euros a l'any per trinquet, una quantitat menor i assumible. Una vegada realitzada i enviada aquesta carta, fet que encara no s'ha produït, s'ha d'esperar la resposta d'Hisenda i de Presidència de la Generalitat, que sempre ha mostrat bona predisposició a resoldre l'assumpte de la manera que més beneficie la pilota, segons les fonts consultades per PilotaVeu.

Pepe Mezquita, trinqueter de Borriana i Vila-real, ha assegurat que se senten "molt més tranquils" perquè "pagar 100 euros per partida era una barbaritat". "Nosaltres ja paguem llicència de trinqueter, paguem els marxadors i les llicències dels jugadors i dels trinquets. Pagar 100 euros per partida era una barbaritat. Si a Vila-real es juguen màxim 300-400 euros en partides normals del dia a dia, com n'he de tributar jo 100 si he de pagar la resta de despeses? Per a guanyar 1.000 euros, actualment, almenys en el meu cas, han de passar diversos mesos. Voldríem seguir com estem, perquè ja paguem prou i estem prou fluixos", ha asseverat el mític rest, que duu 25 anys com a trinqueter de Vila-real.