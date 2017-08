L'Arenal Sound paga l'excés d'èxit amb una massificació inesperada que l'obliga a cancel·lar tres concerts

L'Arenal Sound, el festival que any rere any s'ha vantat del seu creixement en nombre d'espectadors, ha acabat pagant l'excés d'èxit en l'inici d'aquesta edició, ja que l'organització es va veure obligada a cancel·lar els tres últims concerts de la nit de dimecres, segons manté l'organització per uns suposats "problemes tècnics". Això no obstant, la Policia Autonòmica va detectar un excés d'aforament en el festival i va alçar acta, com va indicar l'Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències aquest dimecres. L'organització, però, nega que s'hi hagen venut més entrades de les que permet l'aforament.

El festival va començar dimarts i la programació de dimecres indicava que només hi havia actuacions en dos de les quatre zones que configuren el conjunt del recinte, la Beach Club i la Pool Stage. A partir de les 21 hores, només hi havia activitat en la zona de la piscina on havien d'actuar a partir de les 03.00 hores The Tripletz, Carlos Areces i Aníbal Gómez Djs i Wally López. Els tres concerts es van cancel·lar per "problemes tècnics", segons va argumentar Arenal Sound, alhora que va afegir que al llarg dels dies es recol·locarien les actuacions suprimides –de fet, The Tripletz va actuar dijous en una nova ubicació–. Aquest dijous va donar inici a la secció oficial, moment en què els organitzadors van aprofitar per donar de nou explicacions sobre les cancel·lacions i desmentir els comentaris que inundaven les xarxes i denunciaven un possible overbooking en la venda d'entrades.

Després que la Policia Autonòmica determinara un excés d'aforament i alçara l'acta corresponent, durant el matí de dijous es va traslladar fins a la zona personal d'Emergències, el qual, junt amb l'organització, van fer les comprovacions pertinents en mesures de seguretat. En aquest sentit, el director de l'Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències, José Maria Ángel, qualificava la reunió de "cordial", una trobada entre els promotors i l'administració que va servir per demanar que els organitzadors complisquen la normativa que s'havia establit anteriorment perquè l'esdeveniment musical continue "amb totes les garanties del món".

Ángel també va precisar que l'acta alçada per la Policia continua la seua tramitació que podria acabar amb una sanció.

Massificació inesperada

En aquesta edició, Arenal Sound va posar a la venda abonaments amb diferents modalitats –amb zona d'acampada o sense, entre altres– però, es tractaven de tiquets per a tot el festival, de manera que canviava la política d'oferir entrades soltes per a un dia o per als dies previs a la secció oficial (de dijous a diumenge), com el mateix festival reconeixia a les xarxes socials.

L'èxit del festival ha acabat produint una massificació inesperada, ja que l'organització no havia previst correctament el nombre d'abonats amb entrada que podien presentar-se quasi des del primer dia del festival –amb una programació més local diferenciada de la que configura els dies forts del cap de setmana–, de manera que l'afluència massiva, juntament amb la decisió de dur l'activitat musical a la zona de la piscina (Beach Club), més reduïda que els altres escenaris, i els "exhaustius" controls d'accessos, com així han explicats fonts de l'organització, van provocar "col·lapses puntuals" en el lloc per on s'entra al recinte.

En aquest sentit, també apuntava el passat dimecres la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Borriana, Maria Jesús Sanchis, que hi havia "massificació al recinte".

L'AVT confia en els promotors

A finals de juny, l'Agència Valenciana de Turisme (AVT) presentava el segell Mediterranew Fest, una nova marca per a promocionar el País Valencià com a territori de macrofestivals que compleixen amb un seguit d'ítems qualitatius, entre els quals es troba la seguretat. Un dels festivals de referència, i que va fer costat a l'impuls del segell, va ser Arenal Sound.

Des de l'AVT, a hores d'ara, no es dubta de les explicacions que van donar aquest dijous els organitzadors, "si res no indica que haja passat res i s'han complit les normes, no farem res", apunten fonts de l'Agència a aquest diari. Això no obstant, el procediment iniciat per la policia autonòmica continua en marxa, i si acaba determinant que va haver un excés de vendes d'entrades superior a l'aforament, el nom del festival podria no encaixar en la imatge que vol impulsar l'àrea que encapaçala el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.