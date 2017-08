L'associació d'apartaments turístics rebutja que València limite els dies que un particular pot llogar el seu habitatge

L'Associació Empresarial d'Apartaments Turístics de la Comunitat Valenciana (Apartval) ha assenyalat que li sembla "perfecte" que l'Ajuntament de València haja decidit prendre mesures "contra la saturació dels apartaments il·legals que proliferen per la ciutat", si bé no comparteix la limitació del nombre de dies de lloguer en els registres legals. "Si és un mínim ens sembla adequat, però un màxim no", subratllen.

En un comunicat, el president d'Apartval, José Benavent, ha fet referència a les mesures que aquest passat dimecres va anunciar el consistori per a apartaments turístics, entre les quals figura una taxa per als apartaments turístics i limitar els dies a l'any que un particular pot llogar el seu habitatge.

Sobre aquest tema, ha indicat que els lloguers il·legals "fan mal al sector, al consistori, als veïns i a l'economia transparent i adequada per a la societat", però en el que concerneix a la limitació del nombre de pernoctacions que un usuari pot passar en un habitatge, creu que "un mínim sembla adequat, però un màxim no". "Ens dediquem al lloguer", han recalcat. Pel que fa a l'aplicació d'una taxa, el titular de l'organització ha assenyalat que es tracta d'una mesura que "convé estudiar i de quina manera es gestionarà".

"Necessitaríem tindre més dades sobre aquest tema i ens haguera agradat reunir-nos amb l'Ajuntament, circumstància que no ha sigut possible malgrat les reiterades ocasions que ho hem intentat les últimes setmanes abans que des de la Regidoria de Turisme feren públiques aquestes mesures".

Respecte a la denominada "bombolla d'apartaments il·legals" per part del govern local, Benavent ha subratllat que "cal registrar els habitatges i vigilar que es complisca la normativa", encara que ha assegurat que "els registrats són un nombre relativament xicotet en comparació al total de l'oferta".

El president d'Apartval ha incidit que el "mercat turístic s'ha imposat a tot el món, no solament a la nostra ciutat", atès que els apartaments turístics censats a la capital del Túria "estan fregant el ple aquest estiu", i la demanda "no cessa". "Les dades milloren les de l'estiu de 2016 i els turistes que visiten València sol·liciten cada vegada més aquest tipus d'allotjament que tantes ocupacions genera a la ciutat i tant de consum de barri promou", ha manifestat.