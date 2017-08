Educació té diverses "solucions" per a garantir la "normalitat de l'inici de curs" siga quina siga la decisió del TSJ

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assegurat que el pròxim curs 2017-2018 començarà "amb normalitat" i "amb totes les garanties" i ha asseverat que el seu departament té diferents "solucions preparades" en funció de si es produeix o no algun nou pronunciament del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) en relació amb el Decret de Plurilingüisme.

Així ho ha manifestat, en declaracions a Europa Press, el titular d'Educació del govern valencià, que ha insistit a llançar un missatge de "tranquil·litat" a les famílies, que "no es veuran afectades per aquest intent" per part de l'oposició de "generar incertesa", ha remarcat.

Marzà ha apuntat que l'administració té "diferents accions preparades i el que queda ara és que el TSJ aclarisca la seua posició". En aquest sentit, ha recordat que, d'una banda, en una interlocutòria sobre mesures cautelars, ordena a la Generalitat paralitzar el decret plurilingüe i retrotraure's a la normativa anterior –la de 2012, aprovada en època del PP–, mentre que en les úniques dues sentències en les quals ha entrat en el fons, no ha anul·lat tot el decret sinó únicament la disposició addicional cinquena només en una d'aquestes.

Per la seua banda, la Conselleria ha interposat un recurs en què defensa la correcta paralització del desenvolupament de la norma i argumenta que les mesures cautelars s'haurien d'aplicar des del moment en què es notifiquen, i no amb efectes retroactius.

Tant si el tribunal es pronuncia –durant aquest mes d'agost– donant la raó a la Generalitat com si no, "tenim solucions i vies preparades perquè el curs comence amb normalitat", ha emfatitzat.

Marzà ha subratllat que cal tenir en compte que l'alumnat afectat és el de 3 anys, un nivell en què no hi ha assignatures i on es treballen, fonamentalment, hàbits.

"L'objectiu va més enllà del decret"

El conseller ha reiterat que el decret és "un instrument per a aconseguir un objectiu". "Eixe objectiu va més enllà del decret i no s'ha aconseguit fins ara –ha recalcat– i és que els xiquets sàpien castellà, valencià i anglès". "Nosaltres vetlem pels xiquets i xiquetes, no entrarem en el joc del PP, que encara no se sap quina alternativa és la que plantegen".

"Assegurarem l'inici del curs i ho farem complint les resolucions judicials. Els xiquets aniran al centre on estan matriculats i no es traslladarà a les famílies la intenció de l'oposició de bloquejar", ha sentenciat.



Divendres passat, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, també va demanar a les famílies "tranquil·litat" després de les últimes resolucions del TSJ: "El més important que el Consell vol traslladar és tranquil·litat als pares i mares perquè els xiquets de 3 anys començaran amb total normalitat el curs en els centres triats pels seus pares". "I amb totes les seues conseqüències".