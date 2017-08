L''ací t'atenem en valencià' salta a una app que recull els comerços compromesos amb la llengua

L'aplicació mòbil CatalApp ha superat les 35.000 descàrregues en dispositius mòbils a València. Aquesta aplicació, promoguda per la Plataforma per la Llengua, permet valorar la responsabilitat lingüística dels establiments i després de quatre mesos de funcionament ja compta amb més de 300 establiments valorats a la ciutat de València per part dels usuaris. Si abans eren els cartells 'D'ací t'atenem en valencià' els que permetien als consumidors saber quins comerços tenen una actitud més responsable amb l’ús del valencià, ara l'opció la tenen en el seu dispositiu mòbil, a través de l'aplicació CatalAPP.

Segons informa la Plataforma, els usuaris han realitzat 400 valoracions a restaurants, comerços, museus, cinemes i tota mena d’establiments. Amb la informació recollida per a l'App, els usuaris valencians consideren que els comerços que tenen més responsabilitat lingüística són el Centre Social Bar Terra, els restaurants La Murta Vins i Tapes i el Ca la Mar, el Centre de Cultura Contemporània Octubre, i la botiga de productes ecològics Punt de Sabor. "Això significa que aquests establiments tenen una bona atenció oral, escrita o virtual, segons el criteri dels clients i els usuaris", expliquen des de la Plataforma en una nota de premsa.

Totes les valoracions i les opinions de cada establiment es poden consultar en temps real a la mateixa aplicació. La CatalApp permet valorar l’atenció oral, escrita i virtual dels comerços en funció de l’ús que fan de la llengua, i que "ha de permetre poder viure 100% en valencià". Amb aquesta aplicació innovadora, cada usuari registrat pot valorar i comentar l’ús en l’atenció oral, escrita i virtual dels més d’1.500.000 comerços d’arreu del domini lingüístic. L’usuari pot valorar l’ús de la llengua als establiments que desitge amb un rang de cinc opcions. La Plataforma per la Llengua pretén impulsar l'ús social de la llengua a partir de la integració social i fer que el valencià siga la llengua comuna "per a assegurar-ne la millora de l’estatus legal i la consciència lingüística de la societat".