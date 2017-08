La federació de bandes llança una 'app' per a estar al corrent de tots els concerts de música popular

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) va presentar aquesta setmana una aplicació que per primera vegada reuneix tota la informació sobre els concerts de música popular que tenen lloc al territori valencià. Es tracta d'una eina amb què l'usuari pot conéixer els detalls de les diverses actuacions de les bandes i s'està treballant perquè puga recollir, també, els actes de les colles de tabal i dolçaina, dels conjunts corals i de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

L'app, creada per la mateixa empresa de comunicació que treballa per a la FSMCV, s'ha batejat amb el mateix nom que tenia la revista que editava la federació: 'Música i poble'. Es tracta d'una aplicació "senzilla", explica a Diari La Veu el president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, que funciona com una agenda de la música. L'aplicació localitza, amb un punt en un plànol, una determinada activitat, de manera similar a com ho fa Google Maps. D'aquesta manera, si l'usuari punxa damunt pot saber les dades d'eixa actuació concreta, com ara participants, data, hora o lloc, així com si es tracta d'un concert d'alguna de les campanyes que impulsa la federació (activitats comarcals, concerts al Templet, intercanvis musicals, etc.). L'aplicació compta amb una versió mòbil i una web a la qual es pot accedir a través del portal de l'ens federatiu.

L'activitat de les bandes de música al País Valencià és elevadíssima. Tant és així que Rodríguez apel·la a l'estudi que va elaborar Pau Rausell en 2002 sobre les Societats Musicals i en què l'investigador de l'economia de la cultura de la Universitat de València recollia que les bandes realitzen 3.600 concerts, 1.700 actuacions de conjunts instrumentals i un total d'11.000 cercaviles. Ara per ara, l'aplicació Música i Poble només recull els concerts de les societats musicals que formen part de les activitats que impulsa la federació, però s'està treballant amb la Diputació de València per a incorporar, el més prompte possible, les actuacions que realitzen les bandes sota el paraigua del Retrobem que organitza la corporació. A partir de setembre, la intenció de la federació és que cada societat musical puga registrar a l'aplicació els concerts per a aconseguir una major divulgació de les activitats musicals. Tot i això, la FSMCV encara no compta amb una normativa que regule els terminis i les dades que calen per a pujar els esdeveniments, encara que Rodríguez assegura que la es treballarà en eixe sentit per a anar millorant l'eina.

"L’objectiu de Música i poble ha estat aglutinar, per primera volta, en un entorn digital, tota l’activitat musical popular de la Comunitat perquè tot aquell que ho desitge puga conéixer els concerts que se celebraran en cada moment. És una manera de divulgar i promocionar la tradició musical de les tres províncies i d'apropar els esdeveniments al públic", va destacar aquesta setmana Pedro Rodríguez. A més, afegeix, "encara que no ho semble, l'aplicació és útil per al músic per a tindre totes les dades dels concerts a l'abast". De la mateixa manera, és pràctica per a l'aficionat, ja que l'app té un filtre de quilòmetres, explica, "perquè els aficionats puguen saber quins concerts tenen a prop durant una data concreta".

L'eina no només inclou els concerts de les bandes de música, sinó que s'ha posat també a disposició de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters perquè puguen incorporar-hi els concerts que organitzen conjuntament les quatre federacions.

Una revista "desapareguda"

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana editava una revista amb tarannà informatiu sobre les principals activitats de les societats musicals. 'Música i Poble' va arribar a conviure en versió web i impresa durant els últims anys del mandat de Josep Francesc Almeria com a president de la FSMCV i els primers de l'actual president Pedro Rodríguez. Actualment es troba "desapareguda", es lamenta el mandatari federal, "ha caigut pel seu propi pes", ja que la competència informativa al voltant del fet bandístic al País Valencià va generar una caiguda sistemàtica de visites de l'edició digital, mentre que l'edició en paper es presentava com a una càrrega econòmica amb un format que cada vegada costava més de justificar en l'era digital.

"Allò que no descartem és fer un anuari", apunta Rodríguez, que reculla els moments més destacats. Tanmateix, amb la vista posada en 2018, any en què la FSMCV commemorarà el seu cinquanté aniversari, la federació té previst fer una publicació especial, ja que "fer un llibre no té sentit", afegeix Rodríguez. La FSMCV farà una web específica per a recollir la fita del mig segle de vida. Aquesta estarà allotjada dins del portal de la mateixa federació i la localització es destacarà per a facilitar l'accés. A més, contindrà tot allò referit a l'efemèride.