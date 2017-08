El nou ambaixador dels Estats Units per a Espanya i Andorra va estudiar a la Universitat de València

El nou ambaixador dels Estats Units per a Espanya i Andorra, un empresari de Wall Street, va estudiar a la Universitat de València amb un programa d'intercanvi. Duke Buchan III, nomenat ahir pel president Donald Trump, parla català i castellà i, a banda de ser el fundador del fons de capital de risc Hunter Global Investors, és el creador del Fons d'Excel·lència Buchan a la Universitat de Carolina del Nord, dedicat a ajudar estudiants de llengua, cultura i literatura hispanes.

Tot i que el nomenament encara ha de passar per l'aprovació del Senat, al desembre el nom d'aquest empresari ja sonava com a possible ambaixador, segons recollia Europa Press. Buchan va donar suport a la candidatura de Jeb Bush a la Casa Blanca però, després que aquest es retirara, va començar a finançar la de Trump, convertint-se en un dels principals donants de la seua campanya.