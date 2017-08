Colomer assegura que al País Valencià "no hi haurà turismefòbia"

El secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ha ressaltat que "el turisme és la resposta, no el problema", després de ser preguntat per les reaccions que s'han produït en altres ciutats, com ara Barcelona o Palma.



Així s'ha pronunciat Colomer, després de la roda de premsa de la presentació de l'esdeveniment 'Un DJ para mí en', que també ha assenyalat que la valenciana és una "societat d'acollida" i que, per tant, "ací no es donarà aquest problema de turismefòbia".



A més, ha afirmat que, mitjançant la legislació, amb "molta pedagogia" i amb "bones formes de publicitat", es poden evitar aquests assumptes.



Finalment, ha subratllat "els valors de la societat valenciana" respecte al turisme i, en aquest sentit, ha asseverat que "el turisme descansa sobre sentiments d'empatia" i que "és una obra coral on els turistes han de ser enaltits per la societat".