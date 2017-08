Compromís torna a demanar al govern espanyol el retorn de la Dama d'Elx al seu poble

El portaveu i senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha tornat a exigir el retorn de la Dama d'Elx a la terra on va ser trobada, una aspiració de la societat i que és inherent als béns culturals que han estat apartats del seu context originari. En l'actualitat, la dama ibera es troba exposada al Museu Arqueològic Nacional de Madrid, que concentra i conserva dames i béns de diferents autonomies, "un fet que suposa una visió centralista del patrimoni, ja que converteix la Dama en una peça més en lloc d'un argument principal, com si els llocs d'origen no pogueren exhibir aquests béns, promocionar-los i beneficiar-se de cert retorn econòmic", explica el senador en un comunicat.

Compromís va reclamar el 2016 que el govern espanyol fera efectiva i definitiva la cessió de l'escultura ibera. Mulet ha exigit "vertebrar culturalment l'Estat i que no totes les ajudes a museus, teatres, pinacoteques i béns culturals vagen d'una forma tan descompensada a Madrid, mentre els museus com el Museu de Belles Arts de València o l'IVAM són infrafinançats i considerats per les autoritats com a contenidors secundaris i perifèrics com si la cultura no fóra universal".

En resposta, el govern espanyol va indicar en gener del 2017 que no preveu en l'actualitat la possibilitat de cedir, de manera temporal o permanent, la Dama d'Elx, recolzant-se en "raons d'índole històrica, titularitat i funció cultural", tot i que la seua eixida d’Elx va estar envoltada d'una "dubtosa venda" a França, ja que va ser exposada al Museu del Louvre i, el 1941, donada a la Dictadura de Franco pel govern francès de Vichy, que la va situar al Museu del Prado, fins que el 1965 va passar al Museu Arqueològic Nacional, on s'exposa al costat d'altres peces i dames iberes.

Per a Mulet "Madrid i el Govern exerceixen una visió centralista i egoista de la tutela del Patrimoni comú, com si no pogueren estar els béns a Elx o en altre dels museus de la província d'Alacant degudament custodiats". La coalició insistirà de nou en els Pressupostos Generals del 2018 per a tractar d'obtenir una partida per a crear una rèplica per a Madrid i traslladar a Elx la seua Dama. El PP va votar en contra de l'esmena dels PGE del 2017, cosa que ha impedit que aquesta reivindicació siga una realitat en el 120 aniversari de la seua troballa, conclou la coalició.