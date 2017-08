Joan Baldoví retreu al PP la judicialització del plurilingüisme: "Amb més diàleg i menys tribunals, arribaríem més lluny"

El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha assenyalat, sobre el Decret de Plurilingüisme de la Generalitat Valenciana, suspés cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que la forma "amb la qual condueix el PP determinats problemes, solament amb els tribunals, no és la millor manera de fer política i crear consensos". "Amb més diàleg i menys tribunals, arribaríem més lluny", ha sentenciat.

El parlamentari valencià ha realitzat aquestes manifestacions en una entrevista a RNE que arreplega Europa Press, en la qual també ha recordat, en ser interrogat per si poden haver-hi canvis en la norma paralitzada, que s'està a l'espera que el TSJ "entre al fons del decret". Baldoví ha retret que els 'populars' utilitzen, en aquesta qüestió, "un instrument que està per a altres coses, com és la Diputació d'Alacant", a instàncies de la qual els tribunals van suspendre cautelarment el decret. "Crec que les diputacions estan per a ajudar els pobles i no per a fer política en clau seguidista del PP", ha censurat.

El representant de Compromís ha defensat que "hi ha dades que feien necessari canviar el model lingüístic". "L'educació en comunitats autònomes que tenen una altra llengua ha de garantir que, al final del procés escolar, tots els xiquets coneguen a la perfecció les dues llengües i que tinguen coneixement ampli de l'anglés", ha argumentat.

El model del PP és un "fracàs"

"El model del PP –ha continuat– és un fracàs perquè no arribaven ni als dos dígits els xiquets que, en finalitzar el procés escolar, dominaven l'anglès i sobre un 30 per cent els que dominaven de forma satisfactòria el valencià. Era un model fracassat i calia fer una altra cosa".

Sobre si podrà aplicar-se el decret el pròxim curs escolar, Baldoví ha contestat que "dependrà del tribunal". En tot cas, ha postil·lat que els han "tranquil·litzat" les paraules del conseller d'Educació, Vicent Marzà, sobre que el curs començarà amb normalitat i que "intentem garantir el que és de sentit comú i que és que els xiquets puguen acabar l'escolaritat dominant les dues llengües: el valencià i el castellà".