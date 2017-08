Un jutjat dicta la primera sentència al País Valencià que anul·la una clàusula sòl per abusiva

El jutjat de Primera Instància 25 bis de València –l'anomenat jutjat per a les clàusules sòl– ha dictat la primera sentència al País Valencià relativa a aquesta matèria, en la qual declara nul·la, per abusiva, la fixació del límit mínim de l'interés variable que figura en el préstec hipotecari, signat pels demandants, el 8 d'abril del 2010, amb una entitat bancària.

La resolució condemna el banc a eliminar el topall pel qual no repercuteix el descens de tipus d'interès en el client i a retornar les quantitats que s'hagen cobrat de més per l'aplicació de la clàusula des de la subscripció del préstec, més els interessos. L'entitat també haurà de recalcular l'amortització del préstec hipotecari, segons informa el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) a través d'un comunicat. La sentència, dictada després d'un escrit del banc, on dóna la seua conformitat amb les pretensions dels demandants, estima la petició de l'entitat bancària i no li imposa els costos.

Aquesta primera resolució arriba solament dos mesos després de la constitució del jutjat que rep les demandes relatives a litigis relacionats amb les condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física, destaca l'alt tribunal valencià.

1.500 demandes des de juny

Des de l'1 de juny i fins al 21 de juliol, el jutjat de primera Instància 25 bis ha rebut 1.500 demandes relacionades amb les clàusules sòl, amb venciment anticipat, interessos moratoris i despeses de formalització d'hipoteca. El jutjat especialitzat de València té previst celebrar les primeres audiències prèvies a partir del mes de setembre per a aquelles causes en les quals no hi haja un escrit del banc, per la qual cosa accepta les peticions dels demandants, com és el cas de la sentència coneguda hui.