Els interins amenacen Educació amb els tribunals si no canvia el decret del PP que els exigeix el valencià

Professors interins valencians aniran als tribunals a partir del pròxim mes de setembre si no poden seguir treballant per no tenir la capacitació en valencià. Així ho ha assegurat Virgilio López, representant de la plataforma Rad Asociación de Docentes Interinos de la Comunitat, qui ha assenyalat la voluntat de recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia en cas de ser desactivats de la borsa de treball, així com de reclamar davant la justícia comunitària "les garanties que Europa exigeix a Espanya".

El fet d'excloure els interins sense capacitació per a ensenyar en valencià és una mesura recollida en un decret que va aprovar el Partit Popular en 2013, pel qual s'atorgava una nova pròrroga als docents que encara no havien acreditat els seus coneixements de valencià. Així, el fet de quedar fora de la borsa deriva de la normativa aprovada fa quatre anys i que suposa el compliment d'allò establert en el decret.

La plataforma d'interins estima que serien uns 1.200 docents majors els afectats per la normativa, la major part en zones castellanoparlants. Aquests professors interins "tenen una mitjana de 20 anys treballats i, alguns, antiguitat de més de 30 anys", i aquesta exigència afectarà a la seua jubilació. A més, les indemnitzacions podrien ascendir fins a 60.000 euros, ha calculat l'entitat.

El seu portaveu, Virgilio López, ha afegit que canviar una persona per una altra sense experiència és "una autèntica barbaritat" i ha criticat que al setembre, en algunes especialitats, s'haurà de crear una "borsa d'urgència" perquè no es podran cobrir les places.

Per açò, consideren que es tractaria d'un acomiadament "improcedent" i que "atempta contra l'acord marc de 1999/70 de la Comunitat Econòmica Europea" que establia que s'exigisca el mateix al funcionari fix que a l'interí, un fet, que segons asseguren, amb el requisit lingüístic, no ocorre.