Avís groc per temperatures de fins a 38 graus en les comarques de l'interior

El primer cap de setmana d'agost comença amb avís groc (risc) per altes temperatures a les comarques de l'interior de València i del sud d'Alacant. Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), es podria arribar als 38 graus.

També per a aquest dissabte, el Centre de Coordinació d'Emergències 112 de la Generalitat Valenciana ha decretat l'alerta roja (risc extrem) per incendis forestals en la majoria del territori valencià. Per la seua banda, el Centre de Metereologia (Ceamet) ha decretat l'alerta taronja (risc moderat) a les zones climatològiques 14, 16, 17 i 18, corresponents a municipis de les comarques de la Vall de Cofrents, la Ribera, la Costera i la Vall d'Albaida.

Pel que fa a la previsió, les temperatures es mantindran amb pocs canvis respecte als últims dies i el vent bufarà de variable fluix tendint a component est amb el pas de les hores. La situació meteorològica canviarà aquest diumenge 6 d'agost amb intervals nuvolosos a la província de València, amb possibilitat d'alguna precipitació feble, dispersa i ocasional durant la primera meitat del dia.