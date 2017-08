Maillo (PP): "No podem permetre que aquestos destrellatats plantegen un atac permanent contra el turisme"

El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha condemnat aquest dissabte "l'atac poc lògic a la principal indústria d'Espanya", el turisme, per les accions contra un bus turístic a Barcelona i un local a Mallorca. "No podem permetre que aquesta xicalla destrellatada i malcriada, que és el que són, plantege un atac permanent contra el turisme", ha asseverat. En el discurs que ha pronunciat en una trobada a Alacant, al costat de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, Maillo ha recalcat que "no són admissibles" els actes violents ni els actes contra els turistes que s'han produït durant els últims dies a Catalunya i les Illes Balears.

Per al dirigent conservador, "el problema no és la xicalla, sinó aquells que no condemnen aquestos actes vandàlics", en referència a les administracions. I ha il·lustrat: "Es comença tirant confeti com a Balears i s'acaba cremant autobusos com la 'kale borroka' al País Basc", cosa que "va passar ja en el seu moment".

"Tractem aquest tema amb la importància que té, condemnem-ho", ha reivindicat Maillo, qui ha rebutjat "actituds com la de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que està de vacances i es va limitar a llançar una piulada sobre aquest tema". Davant aquesta postura, el coordinador del PP ha advocat per "condemnar-ho de manera clara i rotunda i posar mesures", a la qual cosa, ha garantit, "el govern està dispost" i, fins i tot, ha assegurat que confia que "els ajuntaments i les comunitats autònomes, també".

Maillo ha qualificat així de "poc lògic" un "atac" contra "una terra on el turisme és tan important i hi ha tantes persones que vénen a gaudir d'aquest sol i de les platges, com també de les seues gents i de la gastronomia". Sota aquest prisma, ha realitzat una defensa del turisme "a nivell estatal". El dirigent ha destacat que "estem molt a prop d'aconseguir ser els primers a nivell internacional en recepció de turistes" després de sumar més de 36 milions de visitants en la primera meitat de 2017 i ha estés el seu al·legat als treballadors i empleats vinculats al sector, "que en són molts", ha dit.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va rebutjar aquest passat dijous la violència contra el turisme i va assegurar que el Consell "garantirà la seguretat" dels visitants. Segons el cap de l'executiu valencià, no hi ha "cap motiu" perquè es produïsquen incidents com els registrats contra el sector a Catalunya i les Illes Balears.