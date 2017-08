Turisme participa en l'Hamburg Pride per a promocionar l'oferta LGBTI

L'Agència Valenciana del Turisme (AVT) participa aquest cap de setmana en l'Hamburg Pride, un esdeveniment LGBTI de primer nivell en què es promocionarà l'oferta turística del País Valencià especialitzada en aquest segment de població.

En concret, la Generalitat participarà en l'estand que Turespaña ha ubicat en la ciutat alemanya amb motiu d'aquest esdeveniment i que servirà per donar a conéixer al públic LGBTI l'oferta turística específica valenciana i publicitar els esdeveniments vinculats a aquest sector com ara el Benidorm Pride, l'Orgull Alacant, el Festival Mostra la Ploma, el Queer Fest i el Costa Blanca LGBT Open de Golf, entre d'altres.

El secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que amb la participació en l'Orgull d'Hamburg es pretén mostrar internacionalment que "som una destinació oberta a tots" i que el País Valencià té "una àmplia oferta, diversa i de qualitat". Aquesta promoció s'uneix així a la participació de l'AVT en l'Orgull de València i en el World Pride de Madrid.

DANIEL GARCíA-SALA

Colomer ha recordat que un dels objectius prioritaris és mostrar el País Valencià "com una terra hospitalària i de valors, una terra de diversitat on volem acollir tots els perfils de turistes, perquè hi ha oferta turística per a tots i tots són benvinguts". També ha destacat que el segment LGBTI "per fi té visibilitat en la Comunitat Valenciana". Finalment, ha posat de manifest que des de l'Agència Valenciana del Turisme es treballa per impulsar i promocionar l'oferta turística "amb l'objectiu de posicionar-nos com una destinació 'gay friendly'" i incrementar l'arribada de turistes amb aquest perfil.