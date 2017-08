2.200 milions de xiquets i adults de tot el món pateixen sobrepés

El 30% de la població mundial té problemes d'obesitat o sobrepés segons la investigació que s'ha dut a terme en 195 països durant 25 anys (1980-2015). A tot el món, 2.200 milions de xiquets i adults pateixen problemes per aquesta causa. El catedràtic de la Universitat de València Rafael Tabarés-Seisdedos és coautor d'aquesta recerca global, que s'acaba de publicar a ‘The New England Journal of Medicine’.

Segons la investigació, en 2015, l'excés de pes va afectar fins a 2,2 mil milions de xiquets i adults (el 30% del total de la població). Açò inclou quasi 108 milions de xiquets i més de 600 milions d'adults amb l'índex de massa corporal (IMC) superior a 30, el llindar de l'obesitat. La prevalença de l'obesitat s'ha duplicat des de 1980 en més de 70 països i ha augmentat contínuament en la majoria de les altres nacions. Un percentatge creixent de persones mor per problemes de pes, ja que augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis o diversos tipus de càncer. Dels 4 milions de morts atribuïdes a l'excés de pes corporal en 2015, quasi el 40% es va produir entre les persones l'IMC de les quals estava per damunt del llindar de l'obesitat.

Rafael Tabarés-Seisdedos (catedràtic de la UV): "Aquest treball és enciclopèdic per la seua magnitud i exhaustivitat"

Les troballes representen "una creixent i preocupant crisi mundial de salut pública", segons els autors de l'article. El professor Rafael Tabarés-Seisdedos, catedràtic de Psiquiatria de la UV, coautor de la publicació, opina que aquest treball és enciclopèdic "per la seua magnitud i exhaustivitat". Considera que els resultats són "realment alarmants" a nivell global, "també per a Espanya". "Estem subestimant la magnitud del sobrepés i l'obesitat i les conseqüències sobre la salut", assegura.

Encara que la prevalença de l'obesitat entre els xiquets ha sigut menor que entre els adults, la taxa d'augment de l'obesitat infantil en molts països va ser major que la dels adults.

Entre els 20 països més poblats, el nivell més alt d'obesitat entre els xiquets i els adults joves es va trobar als Estats Units, on arriba quasi al 13%. Egipte encapçala la llista d'adults obesos amb el 35% i els Estats Units presenten un índex de 79,4 milions, mentre que, a la Xina, 57,3 milions de persones patien aquest problema en el 2015. A l'Estat espanyol, el 20% de les dones i el 16% dels homes majors de 20 anys són obesos, la qual cosa significa una augment de 5 punts percentuals respecte al 1980. Les taxes més baixes s'han trobat a Bangladesh i Vietnam, respectivament, on tan sols s'ha registrat un 1%.

El treball inclou l'anàlisi d'altres estudis sobre els efectes de l'excés de pes i els possibles vincles entre l'alt IMC i els càncers d'esòfag, còlon i recte, fetge, vesícula i vies biliars, pàncrees, mama, úter, ovari, renyó i tiroide, així com la leucèmia.