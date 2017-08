Les queixes sobre expedients de dependència baixen a la meitat durant els últims dos anys

Les queixes relacionades amb la resolució d'expedients de dependència han descendit a la meitat amb la gestió del Govern del Botànic durant els dos últims anys, segons es desprèn del balanç de reclamacions i queixes presentades directament pels ciutadans davant el Defensor del Poble i al Síndic de Greuges.

En total, i segons fonts de la Generalitat, des de 2007, any en què va entrar en vigor la Llei de Dependència, i fins a hui s'han comptabilitzat un total de 18.840 queixes: 13.371 davant el Síndic de Greuges, 208 davant el Defensor del Poble i 5.261 queixes directes de la ciutadania.

Helena Ferrando, secretaria autonòmica de Serveis Socials: "El treball que estem realitzant està arribant a les persones"

La secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Helena Ferrando, ha assenyalat que el descens observat en les queixes presentades durant aquests dos últims anys "és una dada més que ens indica que anem pel bon camí" i que el treball que s'està realitzant "està arribant a les persones". Ferrando ha destacat que el major nombre de queixes es van registrar durant els anys 2013 i 2014, amb més de 5.700 queixes presentades, "quantitat que suposa el 30% de les reclamacions interposades en quasi 10 anys". Segons la secretària autonòmica, aquest percentatge "reflecteix els pèssims resultats d'un sistema mal gestionat per l'anterior executiu".

Les mesures posades en marxa per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'àrea de dependència per a agilitar la resolució d'expedients "han contribuït a millorar els resultats de l'aplicació de la llei", segons Ferrando. Encara que ha assegurat que encara queda molt de camí per recórrer, el fet que el nombre de queixes en 2016 siga menys de les meitat que en 2013 "ens anima a seguir treballant en aquesta línia", ha explicat.

El reconeixement social a la gestió del nou Consell en matèria de dependència està també avalat, segons Ferrando, per l'augment de sol·licituds que s'han rebut durant els dos últims anys i que, en els primers cinc mesos de 2017, han experimentat un important increment. En total, des de l'inici de legislatura, la Conselleria ha registrat 26.929 noves sol·licituds, 10.059 des de gener fins a maig d'enguany.

Del balanç de gestió dels dos primers anys del nou Consell, es desprén que, en aquests moments, 58.219 persones estan dins del sistema de protecció de la dependència, la qual cosa representa que en aquests dos anys s'han tramitat 32.425 nous expedients, una mitjana diària de més de 40. Així, el pla d'impuls per a la resolució d'expedients de dependència, que es va engegar per a acabar amb la llista d'espera, ha permés reduir en 16.781 les persones que estan a l'espera de percebre algun servei o prestació.