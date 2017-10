La presència de les científiques està infrarepresentada en les fotografies de premsa

Les científiques apareixen infrarepresentades en la fotografia de premsa espanyola. Aquesta és la principal conclusió d'una investigació duta a terme per l'Observatori de les Dues Cultures, grup de recerca de la Universitat de València dirigit pel professor de periodisme Martí Domínguez.

Aquest estudi, publicat recentment en la revista Science Communication, ha analitzat 1.134 fotografies de les notícies científiques aparegudes durant 2014 i 2015 en quatre dels diaris de major tiratge a l'estat espanyol: El País, El Mundo, La Vanguardia i ABC. Del conjunt de les fotografies, un 73,9% mostrava només homes científics, davant un 17,1% que mostrava només dones i un 9% que mostrava persones d'ambdós sexes. Aquesta presència de dones en les imatges dels diaris seria menor que la seua participació real en l'àmbit acadèmic, on elles representen entre un 35% i un 39% del total.

Segons el grup d'investigació, "aquest fet contribueix a reproduir l'estereotip de gènere associat a determinades disciplines o camps científics". En l'estudi, a banda de Domínguez, han participat David González, Anna Mateu i Empar Pons, investigadors i investigadores de l'Observatori de les Dues Cultures.

Les dones com a ornament

No només apareixen menys dones que homes, i menys dones en premsa que en la realitat, sinó que, quan apareixen, sol ser com a recurs fotogràfic, és a dir, en fotografies que il·lustren la peça però que no estan directament relacionades amb la informació. Una de cada quatre imatges on apareixen científiques representa investigadores anònimes realitzant alguna tasca científica i, en general, serveixen per a parlar de temes genèrics de ciència, mentre que tan sols 1 cada de cada 20 imatges de científics homes respon a aquesta categoria.

Els homes científics apareixen en un 94,7% de les fotografies com a protagonistes; per exemple, en informacions relacionades amb les seues troballes científiques o amb la seua carrera acadèmica. En el cas de les dones, aquest percentatge és del 74,1%.

L'estudi posa el focus en el fet que augmentar la presència de les dones en els mitjans pot no ser suficientment si no apareixen com a protagonistes de la informació i ho fan només com a recurs fotogràfic decoratiu.