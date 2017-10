Jorge Rodríguez no dirà si s'hi presenta fins que no es convoque el congrés provincial del PSPV

El president de la Diputació de València, alcalde d'Ontinyent i portaveu del PSPV continuarà esfullant la margarida almenys fins que no es convoque el congrés provincial socialista. L'organització, presidida fins ara per José Luis Ábalos, ha de renovar la seua direcció mitjançant un congrés que encara no està convocat.

Tot i això, ja hi ha una precandidata, la diputada a les Corts Mercedes Caballero, propera a Ábalos. Tot i l'apel·lació al consens de Caballero i també de Rodríguez i el desig de Ximo Puig i la direcció del PSPV que no es torne a plantejar una batalla amb primàries, les posicions encara estan allunyades.

Hui, Jorge Rodríguez ha postergat la seua decisió d'optar a la secretaria provincial a la convocatòria oficial del congrés. També ha recordat que "la situació està molt complicada i que el que li "lleva la son és el desafiament territorial que hi ha". Per això, pensa que "s'ha de treballar pel consens, un consens sense apriorismes".

"No crec que siga el moment d'estar parlant de nosaltres, del Partit Socialista, quan hi ha un miler de coses a atendre. L'important és no portar les coses al límit i que puga semblar que el partit està fraccionat quan les coses estan tan complicades", ha matisat.

"La situació de Catalunya la vivim tots amb molta preocupació Trobem a faltar una mica de sensatesa i trellat. Ho estem vivint amb molt de desassossec. No és un moment perquè el PSOE estiga parlant del PSOE, sinó de la situació de Catalunya, dels problemes d'Espanya i de la invisibilització que està produint la qüestió de Catalunya respecte dels problemes que té la Comunitat Valenciana", ha conclòs.