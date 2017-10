Alacant, nova seu social del Sabadell

El consell d'administració de Banc Sabadell ha aprovat aquest dijous traslladar la seu social de l'entitat a Alacant. Així ho ha indicat el banc presidit per Josep Oliu a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El Sabadell va absorbir el 2012 l'antiga Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) i a la capital de l'Alacantí es troben els servicis de màrqueting del banc i el braç immobiliari, Solvia. Els servicis centrals de l'entitat continuaran ubicats a Barcelona. El banc s'avança així a la celebració del ple del Parlament de Catalunya del proper dilluns, suspés pel Tribunal Constitucional, en què es podria aprovar una proclamació o una declaració d'independència després de la mobilització de l'1-O.

L'objectiu del trasllat és garantir la seguretat jurídica que proporciona el marc regulatori del Banc Central Europeu, ja que una eventual independència faria que el banc quedara fora de la Unió Europea i del paraigües de l'autoritat monetària comunitària. Fonts consultades per Europa Press asseguren que la posició de liquiditat del banc no s'ha vist afectada per la incertesa política i econòmica a Catalunya, si bé reconeixen que la volatilitat experimentada durant les últimes sessions borsàries ha despertat certa preocupació en l'entitat que presideix Josep Oliu. En aquest sentit, els inversors han rebut positivament la notícia i les accions del Sabadell s'han revaloritzat un 6,16% en la sessió d'aquest dijous a la Borsa de Madrid fins a assolir els 1,69 euros per títol.

Quota de mercat del 15% al País Valencià

Banc Sabadell disposa d'una quota de mercat a Espanya de crèdit de vora el 7,2%, que assoleix el 15% al País Valencià, només un punt percentual menys que a Catalunya, segons dades de juny del 2016. Catalunya és l'autonomia amb més sucursals, amb 638, seguida del País Valencià (381) i Madrid (201). A més, l'entitat està present en 18 països mitjançant oficines de representació, filials i participades i disposa d'un terç del seu negoci fora d'Espanya. En concret, el 24% es troba al Regne Unit a través de la filial britànica TSB i un 8% del negoci es troba a Amèrica després de l'entrada de l'entitat a Mèxic.