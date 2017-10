Maria del Mar Bonet defensa a València el dret a votar dels catalans

La cantautora Maria del Mar Bonet ha expressat aquest dijous el seu "sentiment d'angoixa pel que està passant" a Catalunya, a més de mostrar la seua "absoluta solidaritat amb la gent que ha resultat ferida" en el desenvolupament de l'1 d'Octubre i de defensar el "dret universal" al vot. "No es pot prohibir a ningú votar", ha dit.

Bonet s'ha pronunciat sobre la situació de Catalunya durant la roda de premsa que ha oferit a València per a presentar el concert, Ultramar, que protagonitzarà diumenge que ve dins del festival Mostra Viva del Mediterrani. La intèrpret ha assenyalat que està "veient i patint" tots els esdeveniments que se succeeixen a Catalunya i ha afirmat que se sent "absolutament catalana de sempre". "Catalana de Mallorca", ha apuntat, al mateix temps que ha recordat el seu origen mallorquí i els seus vincles catalans, tant familiars com professionals. "La meua mare era catalana. Tota la meua família es parteix en dues, de Mallorca i de Catalunya. Jo he passat 50 anys de la meua vida a Catalunya i crec que no podria ser el que sóc si no haguera viscut a Catalunya; he tret els meus primers discos de la mà de 'Els Setze Jutges'", ha manifestat.

Així, Maria del Mar Bonet ha ressaltat que ha viscut "tota l'evolució" d'aquesta autonomia "d'aquests anys, d'aquests 50 anys". "Vaig arribar a Catalunya amb les últimes raneres del dictador i, fins ara, he vist l'evolució de Catalunya i la comprenc", ha asseverat. La cantautora ha agregat que en l'actualitat està "patint molt per tot el que està passant" al Principat, "des de la prohibició de votar, un dret universal, a tot el que va passar amb tot l'embat per no deixar votar de les forces de l'Estat". Bonet ha considerat que "açò no es pot fer", ja que "no es pot prohibir a ningú votar i tampoc maltractar la gent perquè va pacíficament a votar". "Tot açò ens comporta un sentiment d'angoixa pel que està passant i d'absoluta solidaritat amb la gent que ha resultat ferida en tot açò, que n'és molta", ha declarat.