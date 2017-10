Ribó crida a la participació en el 9 d'Octubre amb un discurs reivindicatiu sobre la necessitat de redefinir l'Estat

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha fet públic aquest dijous el seu tradicional missatge cridant a la participació dels veïns en els actes commemoratius del 9 d'Octubre. En un vídeo que ha sigut difós per diferents canals, Ribó ha instat la ciutadania perquè siga protagonista d'aquesta jornada festiva i reivindicativa per a aconseguir "que València es posicione en la carrera cap al futur, amb unes vies de comunicació ràpides i eficaces que ens connecten amb la resta del món, perquè la nostra tradició de poble obert a l'exterior ens avala".

El missatge de Ribó, que també ha arribat als barris de la ciutat a través d'un ban municipal, té un marcat caràcter reivindicatiu. En ell, l'alcalde assenyala que els valencians han de ser "conscients" que el "desenvolupament com a poble dependrà de tindre les eines que ho possibiliten". "València és una ciutat dinàmica i ho ha sigut sempre", diu Ribó, qui considera que la ciutat ha crescut gràcies a l'esforç de la seua gent i a la competitivitat que ha demostrat i afirma que, per a progressar encara més, "necessita unes infraestructures amb què demostrar el veritable potencial i la projecció que pot arribar a tindre".

"Definir un nou model territorial més just i adequat al segle XXI passa per exigir un tracte equitatiu, tant pel que fa al finançament com pel que fa a les inversions. València vol avançar i bona prova són les infraestructures ferroviàries que necessita i que ens han de connectar a Europa per a fer valdre tot el nostre potencial", diu Joan Ribó en el vídeo institucional.

Sobre el significat del 9 d'Octubre, Joan Ribó destaca que aquesta data serveix per a celebrar "el reconeixement com a poble", alhora que parla del simbolisme d'aquesta festivitat en la qual tots els valencians "s'ajunten a l'entorn de la Senyera, en un acte tan emblemàtic com és la Processó Cívica, que és una mostra de la unitat i la convivència que expressa una societat democràtica com la valenciana".

"Reconéixer-nos com a poble implica estimar el nostre paisatge i la nostra geografia, conèixer la nostra història, valorar la nostra cultura pròpia i assumir, així mateix, la nostra diversitat com una mostra més d'enriquiment. Significa subratllar tot allò que ens uneix als valencians i valencianes. En definitiva, es tracta de llançar una mirada al nostre passat i present, sense perdre de vista on volem arribar, al nostre futur", explica l'alcalde.