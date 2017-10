L'Ajuntament de València redueix en 3,3 milions la factura de la llum

L’Ajuntament de València ha reduït el seu consum elèctric en els dos últims anys un 17 per cent i ha aconseguit estalviar en aquest temps fins a 3,3 milions d'euros en la factura de la llum. Atesa l'evolució en la despesa en electricitat, el consistori ha decidit destinar, d'eixa partida, mig milió a inversions d’eficiència en els edificis municipals.

Segons ha explicat el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, la gestió del dia a dia en un ajuntament com el de València ha d'anar encaminada, prioritàriament, a satisfer les necessitats de la gent. Això no obstant, el regidor ha subratllat que l'executiu encapçalat per Joan Ribó també és capaç "d'estalviar, d'usar bé els recursos públics, amb eficiència, i ho posem en pràctica amb aquesta inversió en noves mesures d'estalvi valorada en mig milió d'euros".

Del mig milió, 130.000 euros es traspassen a la partida de manteniment d'edificis per a realitzar les certificacions energètiques pendents d'immobles municipals; 120.000 euros es destinen a la partida de manteniment de col·legis per a realitzar les certificacions energètiques pendents als centres escolars. D’altra banda, 150.000 euros es destinen a la partida de manteniment d'edificis per a executar projectes d'eficiència energètica, concretament de substitució d'il·luminació a un sistema LED. La resta, 150.000 euros, es destinaran als mateixos objectius, però en edificis escolars.

Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, la intervenció que s'està duent a terme en aquests moments en tots els districtes de la ciutat suposa la renovació del 30 per cent del parc lumínic. Una renovació que inclou la substitució de bombetes incandescents i halògens per llums de baix consum i LED càlid, a través d’un pla d’ajudes del Ministeri d’Indústria per un import de 4 milions d’euros i un estalvi anual previst de més de dos milions d’euros.