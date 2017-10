L'hotel propietat de Juan Roig, entre els cinc més 'ecofriendly' del món

L'hotel de cases prefabricades amb vistes a la Vall de Guadalest finançat per Juan Roig apareix en el llistat dels cinc establiments més ecofriendly del món, elaborat pel buscador de viatges momondo.es. Coincidint amb la Setmana Internacional del Turisme, el portal ha proposat als seus usuaris disfrutar dels viatges de manera sostenible i un dels seleccionats és Vivood Landscape Hotels, ubicat a Benimantell (la Marina Baixa).

L'establiment va obrir les portes el 2015 i el 2016 va assolir els 1,3 milions d'euros de facturació, tal com va informar Diari La Veu. Per les seues 25 habitacions elaborades amb arquitectura reversible han passat més de 13.500 clients. La companyia, impulsada per Daniel Mayo i accelerada per Lanzadera, va rebre 1,16 milions d'euros d'inversió d'Angels Capital, el fons d'inversió en empreses emergents del president de Mercadona. Amb aquest suport econòmic, Roig atresora el 63,29% del capital de la mercantil.

Els altres hotels recomanats pel buscador són Hoshinoya Karuizawa (Japó), Whitepod (Suïssa), Lefay Resort and Spa Lago di Garda (Itàlia) i Lisu Lodge (Tailàndia).