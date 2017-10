Puig: "Fer coincidir el ple del Parlament amb el 9 d'Octubre llança un missatge gens positiu"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que fer coincidir el ple del Parlament de Catalunya en què podria aprovar-se la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) amb la celebració del 9 d'Octubre llança "un missatge gens positiu" i considera que els valencians "es mereixen respecte".

Davant d'aquesta coincidència, ha demanat a qui haja convocat el ple que explique "què li importen la resta de comunitats autònomes i per què ho fa coincidir exactament amb el dia de la Comunitat Valenciana". "El 9 d'Octubre és la festa dels valencians, en la qual reivindiquem la nostra forma de ser i en la qual, a més, enguany continuem amb una reivindicació de justícia i d'igualtat entre ciutadans i de singularitat entre territoris", ha recordat.

Puig ha precisat que el Consell mira "per l'interès de la Comunitat i del conjunt" i ha defensat en relació a Catalunya que es treballa perquè "el diàleg siga la millor via, perquè és la via". "La democràcia no existeix si no hi ha Estat de Dret; però al mateix temps les lleis ixen de la política", ha dit, per a insistir en la petició de diàleg: "Hui millor que despús-demà perquè s'hauria hagut de parlar durant molt de temps i no s'ha parlat". Per això, encara que ha dit ser "no equidistant", sí que ha evidenciat que "hi ha moltes responsabilitats".

Preguntat sobre la possibilitat que la Generalitat Valenciana siga un mediador entre Catalunya i l'Estat, Puig ha indicat que no es tracta de mediadors, sinó de "voluntat de parlar i de posar per sobre de tot l'interès general de les persones, la convivència i els valors que ens fan ser persones".

Ribó recorda que és la festa nacional del país

L'alcalde de València, Joan Ribó, també s'ha pronunciat sobre la coincidència i ha reclamat a la Generalitat i al Parlament català un "poc més de respecte a un rei tan important com Jaume I". Ribó ha expressat la seua preocupació perquè la imatge de "la Comunitat pot quedar distorsionada". "És la festa nacional del nostre país", ha insistit. Davant de la coincidència d'ambdues celebracions, Ribó ha cridat a "plantejar-nos seriosament què és la festa dels valencians", a més d'"un dia per a estar units i treballar per al nostre país".