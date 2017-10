Art i literatura al Consorci de Museus per a celebrar el 9 d'Octubre

El Consorci de Museus se suma a la celebració del 9 d'Octubre amb un ampli programa d'activitats que uneixen art i literatura. Així, el pròxim dilluns, el Centre del Carme obrirà, excepcionalment, amb el seu horari habitual d'11.00 a 21.00 hores i acollirà un recital poètic dedicat Vicent Andrés Estellés i Miguel Hernández.

Segons han explicat des del Consorici, es tracta d'un recorregut amb veu cantada, veu recitada i guitarra, per l'obra de tots dos poetes. "Un espectacle on els versos s'imbriquen i dialoguen recorrent alguns temes i motius que connecten la poesia d'ambdós autors", apunten. El recital Cançons de bressol, amor i lluita / Miguel Hernández i Vicent Andrés Estellés serà oferit per la formació Oh, Foll Amor!, grup de l'Horta Nord fundat el 1997.

Així mateix, fins al pròxim 22 d'octubre es pot veure al Palau de la Generalitat l'exposició 'Vicente Blasco Ibáñez i Antonio Fillol', amb motiu del 150 aniversari del naixement de l'escriptor. L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana (IVCR+i) ha restaurat l'oli Retrat de Vicente Blasco Ibáñez, d'Antonio Fillol, que mostra l'escriptor en plena redacció de la seua novel·la Entre naranjos en la intimitat, fruit de l'estreta amistat personal i afinitat que els va unir des del 1897 fins al 1903 i que els feia compartir amics, ideologia política i molts aspectes comuns en la seua forma d'entendre la vida.

Després de la restauració de l'obra, el Consorci l'exposa juntament amb fotografies de l'època i documents originals de les il·lustracions que Fillol va realitzar per a l'edició de La barraca del 1901 i 1903, així com el manuscrit original de la primera traducció al valencià inèdita de A l'ombra dels taronjers, realitzada per Miquel Duran i Tortajada el 1926.



Altres activitats

La vespra de la diada, diumenge 8 d'octubre, el Centre del Carme acollirà el Dia del Cant Valencià d'Estil, un acte que es realitza cada any des del 1998 a València i que recorrerà la ciutat des de les 17.30 hores i es clausurarà al claustre gòtic. A més, al llarg del tot el cap de setmana, la tenda de l'espai expositiu oferirà catàlegs d'exposicions a preus reduïts.

Al mateix temps, el Consorci de Museus aprofitarà la commemoració per a inaugurar dissabte, 7 d'octubre, l''Espai de Telles' a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. D'aquesta forma fa extensiva aquesta iniciativa innovadora en l'àmbit de l'educació artística que ja es pot gaudir al Centre del Carme de València i al Museu de Belles Arts d'Alacant i quedarà aquest espai permanent per a bebés a la disposició de castellonencs, valencians i alacantins.

Exposició per a finals d'any sobre Hernández i Estellés

El Consorci, dirigit per José Luis Pérez Pont, també ha anunciat que prepara per a final d'any una exposicó sobre Hernández i Estellés. "La poesia de Miguel Hernández i Vicent Andrés Estellés és indissociable del moment històric que van viure i de la seua implicació social. Dos moments històrics van ser especialment conflictius en l'àmbit social i fèrtils en el cultural: la València Capital de la República (1936-1937) i la València de la Transició (1976-1981). Moments que, necessàriament, van condicionar la forma de fer de tots dos poetes i en els quals, a més, es produeix, com a resultat d'una dificultat històrica, una efervescència cultural que sorgeix acompanyada d'una reflexió sobre el valor social de la cultura i sobre el lloc i les possibilitats 'polítiques' de l'art i la literatura". És des d'aquestes consideracions que parteix la mostra que impulsa la Direcció general de Política Lingüística i Gestió de Multilingüisme.

"Una mostra que pretén ser el nostre particular homenatge a la figura de tots dos autors des d'una perspectiva artística", segons Pérez Pont.