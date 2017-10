García Asensio dirigirà l'Orquestra de València en l'estrena d'una composició inèdita de José Serrano

El Palau de la Música de València estrenarà, aquest divendres 6 d’octubre, a les 19.30 hores, a la Sala Iturbi, la Missa de Glòria a tres veus, de José Serrano, una composició inèdita que ha recuperat el musicòleg Ramon Ahulló i que, com va avançar Diari La Veu el passat mes d'abril, tindrà lloc dins del tradicional concert commemoratiu amb motiu del 9 d’Octubre.

Per a la regidora de Cultura, Glòria Tello, l’auditori valencià "torna a ser l'epicentre musical d'aquesta data tan assenyalada, amb una estrena absoluta dedicada a totes les valencianes i els valencians". Un programa que estarà protagonitzat per l’Orquestra de València, sota la direcció del mestre Enrique García Asensio, i amb el cor d’homes del Cor de la Generalitat Valenciana, els tenors Matheus Pompeu i Mario Corberán i el baix Lluís Martínez-Agudo, tots ells membres o que han pertangut al Centre de Perfeccionament Plácido Domingo del Palau de les Arts.

L’accés a aquest concert és gratuït, fins a completar l’aforament. En el concert també es reconeixerà la figura d’Enrique García Asensio, que segons el director del Palau, Vicent Ros, "és un músic valencià d’una trajectòria artística molt prestigiosa i molt vinculat al Palau i a l’Orquestra de València, de la qual va ser el seu titular del 1964 al 1966 i, posteriorment, principal director convidat". García Asensio ha mostrat la seua emoció i ha afirmat que la dita 'Ningú és profeta en la seua terra' "no m’afecta, ja que sempre m’he sentit molt volgut per les valencianes i els valencians". La Missa de Glòria a tres veus ha comptat amb la transcripció, recuperació i arranjament de Ramón Ahulló i ha sigut publicada per la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València.

Dissabte, el concert tindrà lloc al Centre Cultural Bernat i Baldoví de Sueca. / EVA RIPOLL

En aquest sentit, Tello s’ha mostrat molt satisfeta "de l'estreta col·laboració, una vegada més, de les administracions local, autonòmica i provincial, que ha possibilitat la recuperació i estrena d'aquesta partitura, que s'afegeix al nostre ric patrimoni musical". Per la seua banda, el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha recalcat la importància d’aquestes sinergies institucionals creades, que, a més, "deixen clar el compromís que tenim en la posada en valor de Josep Serrano com a acompositor global, més enllà de les manipulacions partidistes de què fou objecte".

Dissabte, aquest concert es podrà escoltar al Centre Cultural Bernat i Baldoví de Sueca. A més, el públic també podrà escoltar una segona part, en la qual intervindrà la soprano Elena Schirru, amb romances de sarsueles molt conegudes del compositor de suecà com ara El trust de los tenorios, El carro del sol, Alma de Dios, La Dolorosa, La canción del olvido i La alegría del batallón.

Aquesta partitura inèdita de José Serrano consta de les parts Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei i, segons Ahulló, "està escrita per a orquestra, cor i tres solistes masculins…, una obra de joventut del mestre Serrano que avança la seua facilitat per a la creació de motius i línies melòdiques, que va caracteritzar la seua escriptura al llarg del seu periple creatiu".