Habitatge denuncia que el govern espanyol vol buidar de contingut la Llei per la Funció Social de la Vivenda

La directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha assegurat que l'actual posicionament del govern espanyol deixa sense contingut la Llei per la Funció Social de l'Habitatge. Aquest és el missatge que ha traslladat Torró després de la reunió de la Comissió Bilateral que han mantingut representants de la Conselleria i l'executiu presidit per Mariano Rajoy per a tractar d'arribar a acords amb les objeccions que havia formulat l'Executiu central davant un possible recurs d'inconstitucionalitat.

Torro ha considerat "inacceptable" que el govern d'Espanya impossibilite fer efectiu el dret a l'habitatge al País Valencià "en buidar de contingut fins a l'extrem les mesures previstes en la Llei". De fet, ha explicat que en les qüestions plantejades per l'executiu espanyol, "s'ataquen directament les mesures que permeten garantir aquest dret en qüestionar 23 dels 37 articles que preveu la llei". "Solament deixa la porta oberta a reconèixer el dret subjectiu a la Comunitat però manté la seua intenció de recórrer tots els articles que ho poden fer efectiu, la qual cosa demostra el seu absolut cinisme", ha indicat.

Torró ha recordat que la normativa va ser aprovada per les Corts amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris, excepte el PP i, per tant, ha insistit que "tenim l'obligació de complir el mandat del parlament valencià i aplicar aquesta llei per a garantir el dret a l'habitatge a la Comunitat Valenciana". La directora general també ha subratllat que algunes de les mesures de la llei pretenen mobilitzar els més de 500.000 habitatges buits que hi ha al territori valencià.

En aquest sentit, Rebeca Torró ha assegurat que el Consell no acceptarà els plantejaments del govern espanyol, ja que "limiten la nostra autonomia per a donar solucions a la greu situació que viuen molts valencians i ho fem com han fet moltes comunitats autònomes sent valentes i legislant en una matèria que l'executiu central té abandonada". "Ni legislen, ni deixen legislar", ha conclós Torró.

Sí s'accepten en altres autonomies

Entre els aspectes que l'Administració estatal considera inconstitucionals hi ha la funció social de l'habitatge per trobar-se deshabitada o la creació del registre d'habitatges deshabitats perquè consideren que afecten el dret de la propietat privada, quan, per exemple, en altres autonomies com el País Basc o Aragó, que han impulsat lleis similars, no s'han qüestionat aquests aspectes.

El govern espanyol també ha posat objeccions al fet que el Consell "puga garantir la continuïtat de les persones afectades per una execució hipotecària en els seus habitatges habituals i únics que siguen propietat de 'grans tenidors', perquè comporta com a últim recurs l'expropiació de l'usdefruit temporal amb un màxim de 3 anys". Posen en dubte també les sancions als bancs, el concepte de 'grans tenidors' o la possibilitat d'establir actuacions d'inspecció.

De fet, Torró ha recordat que la "posició del govern d'Espanya no solament està sent més dura a la Comunitat Valenciana sinó que, fins i tot, també, va més enllà i és molt més restrictiva respecte a les observacions essencials que va realitzar el Consell Jurídic Consultiu i que el govern valencià va incorporar a la llei".

Set mesos d'aplicació

Finalment, Torró ha apuntat que, des de fa set mesos que va entrar en vigor la llei, "s'ha avançat molt i s'està ajudant molta gent". De fet, ha explicat que des del primer moment es van engegar els espais InfoHabitatge en les tres demarcacions per a atendre els ciutadans. Així, s'han assessorat tots els ciutadans que han formulat les més de 1.669 consultes que han arribat, s'ha intervingut en 43 casos de desnonament i s'han donat diferents solucions habitacionals a 554 famílies a través d'ajudes al lloguer o habitatges socials". "Amb aquesta llei estem ajudant la gent i resolent els seus problemes", ha indicat Torró.