Habitatge presenta els programes que impulsaran la via verda del litoral

La desfeta del territori valencià sota els criteris de l'expansió urbanística i econòmica va deixar la seua pitjor petjada al litoral. Segons l'últim informe de Greenpeace, el País Valencià ha destruït la meitat dels seus primers 500 metres de costa. Les tres demarcacions estan entre les sis de tot l'Estat que més han ocupat la seua costa i Alacant, amb el 58,9% de la seua franja de mig quilòmetre urbanitzada, és la segona demarcació amb menys sòl natural. L'advertència dels ecologistes és clara, si es continua així el 2030 solament el 27% dels 476 quilòmetres de costa estaria sense urbanitzar.

La intenció de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és evitar que la rajola continue envaint espais únics del patrimoni paisatgístic valencià. I una de les mesures amb les quals pretén revertir les actuacions dels anteriors governs són els denominats programes de paisatge vinculats al Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) per a "regenerar aquests espais i posar-los en valor", segons va explicar ahir la consellera Maria José Salvador durant la seua presentació.

Ara per ara, hi ha quatre zones pilot on s'iniciarà "un procés real" de qualificació dels espais del litoral i que, en paraules de Salvador, "permetrà regenerar els elements més valuosos, tant ambientals com paisatgístics o culturals en una aposta clara per la sostenibilitat de l'espai litoral". Així, es començaran a redactar els Programes de Paisatge, que ja estan adjudicats, del litoral de Vinaròs i Benicarló, l'Albufera de València, la Platja de l'Ahuir i la desembocadura del Serpis a Gandia i la connexió entre el Clot de Galvany i el Saladar d'Aigua Amarga a Elx i Alacant. "L'objectiu del govern valencià és millorar la imatge del nostre litoral, qualificar el nostre actiu territorial més valuós i fomentar així una activitat turística de qualitat", va insistir la consellera.

Salvador va recordar que els programes de paisatge són una "figura innovadora" que, malgrat estar prevista en la LOTUP, mai s'havia utilitzat per part de la Generalitat. Amb aquest instrument es podran "definir projectes i actuacions per a regenerar l'entorn en les diferents zones del Pativel".

Futura via verda

"Aquests programes –va apuntar– aniran, sobretot, destinats a dissenyar i concretar les actuacions necessàries per a impulsar l'eix verd del litoral que es vertebrarà mitjançant la futura via litoral i que discorrerà entre Vinaròs i el Pilar de la Foradada fomentant la mobilitat sostenible de vianants i ciclistes".

També preveuran elements de reforç per al litoral com ara miradors, llocs de descans, regeneració d'impactes paisatgístics o revaloració d'elements patrimonials costaners com ara torres de vigia, construccions portuàries històriques o elements arqueològics. A més, es desenvoluparan directrius per a les construccions rurals i edificacions per a aconseguir que s'integren de manera correcta amb el paisatge amb minimització d'impactes, entre altres aspectes.

Una vegada redactats, cada projecte especificarà les actuacions que s'hauran de realitzar en cada zona i la inversió es podrà obtindre mitjançant diverses fonts entre les quals destaquen com a principals els fons europeus destinats a la infraestructura verda que, segons la Conselleria, cada vegada estan adquirint un major protagonisme així com els fons de la Generalitat i els dels ajuntaments. També s'estudiaran els mecanismes perquè els ingressos públics que puguen generar les activitats autoritzades en el Pativel, com ara hotels, càmpings o restaurants, puguen destinar-se a "millorar el seu entorn del litoral en benefici de tots".

Millorar la imatge de la costa

A més, Salvador va anunciar que, tal com ja es va fer en el Pativel, també hi haurà un ampli procés de participació ciutadana i s'espera que a final d'any es puguen presentar els programes en cada zona. Aquests projectes són un dels compromisos adquirits per la Conselleria de Vertebració del Territori en el Seminari d'Ademús i seran instruments que complementaran el Pativel, que aposta per la "conservació activa en benefici dels ciutadans i del turisme per a qualificar el nostre territori".