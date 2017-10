Les 5 raons del Sabadell per a triar Alacant com a refugi pel 'procés'

Alacant és des d'aquest dijous la nova seu social del Sabadell, el quart banc d'Espanya per actius. La inestabilitat política pel referèndum de l'1-O i l'eventual proclamació de la independència prevista per al proper dilluns han fet moure fitxa a l'entitat presidida per Josep Oliu i decidir una mudança exprés pensada per a tranquil·litzar els clients i els accionistes.

Les conseqüències en l'operativa de l'entitat són mínimes, atés que les seus corporatives del banc continuaran a Barcelona i Sant Cugat del Vallès. És a dir, el canvi de domicili no implica trasllat de personal. Ara bé, l'Ajuntament d'Alacant rebrà amb candeletes l'impost d'activitats econòmiques que l'entitat haurà de pagar a la ciutat.

Una altra conseqüència del trasllat és que previsiblement les futures juntes generals d'accionistes del banc se celebraran a Alacant, tal com Bankia les celebra a València, on té la seu social. Però per què ha decidit mudar-se el Sabadell? I per què ha triat la capital de l'Alacantí com a destinació?

1. Evitar el pànic bancari

El Sabadell té més dipòsits bancaris a la resta d'Espanya que a Catalunya. Per això, en un possible escenari d'independència unilateral es podria produir una fuita de dipòsits entre els clients d'arreu de l'Estat que faria molt de mal a l'entitat. D'altra banda, cal recordar que els bancs obtenen beneficis prestant a llarg termini als seus clients els diners que reben prestats a curt termini dels mercats. En aquest sentit, el risc de secessió pot estar encarint el finançament de les entitats amb seu a Catalunya.

2. Garantir els dipòsits

Una secessió de l'autonomia veïna implicaria l'eixida de la Unió Europea i de la zona euro, amb la qual cosa els bancs amb seu a Catalunya deixarien d'estar protegits pel Banc Central Europeu, que els proporciona liquiditat. Tindre la seu social a Alacant també garanteix als clients del Sabadell que els seus estalvis estan garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits, que assegura fins a 100.000 euros per dipositant.

3. Vinculació "emocional"

Fonts de l'entitat remarquen la vinculació "emocional" de Banc Sabadell amb la capital de l'Alacantí. El 8 de desembre del 2011 el Banc d'Espanya va adjudicar la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) per un euro al Sabadell. Amb l'absorció, en aquell moment el banc català va augmentar el seu volum d'actius de 95.000 a 167.000 milions d'euros. Les altres opcions barallades eren Madrid i Oviedo, on l'entitat va adquirir el Banc Herrero el 2001, però en cap de les dos ciutats l'entitat té una quota de mercat tan elevada com a Alacant.

4. Seus del banc a la ciutat

Alacant és, després de Barcelona, la ciutat on el Banc Sabadell té més dependències. La segona ciutat valenciana compta amb un dels centres corporatius de l'entitat (els altres dos estan ubicats a Madrid i Barcelona), on està ubicat el departament de màrqueting. A més, a Alacant es troben el centre de dades (back up) del banc i la seu de la societat immobiliària Solvia, que ocupa l'antiga seu de la CAM a l'avinguda Óscar Esplá, on ara tindrà el domicili social el Sabadell.

5. Quota de mercat

Si la quota de mercat de crèdit del Sabadell a Espanya és de prop del 7,2%, amb dades del mes de juny, al País Valencià el percentatge s'eleva fins al 15%, només una dècima menys que a Catalunya (16%). Múrcia (14,6%) i Astúries i Lleó (11,9%) també són mercats rellevants per a l'entitat, mentre que a Madrid la quota de mercat del Sabadell només és del 3,5%. A més, el 24% del negoci bancari del Sabadell a Espanya prové de territori valencià. La seu social, doncs, recala en la comunitat amb una gran penetració de l'entitat.