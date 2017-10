Divalterra se centra en la gestió de la massa forestal per a previndre incendis

Les brigades forestals de l'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, han représ el pla de treball habitual per als mesos de tardor, hivern i primavera, que se centra en la prevenció d'incendis forestals mitjançant silvicultura preventiva, segons ha informat la corporació provincial en un comunicat.

Així, des de l'1 d'octubre, i una vegada passat el període de màxim risc d'incendis forestals, les brigades de Divalterra dediquen la totalitat de la seua jornada laboral a treballs silvícoles com l'obertura de faixes auxiliars, la neteja i condicionament de superfícies forestals, el manteniment de tallafocs o actuacions en llits i barrancs situats en la interfície urbà-forestal, entre altres activitats. Així mateix, el diumenge i els festius i els dies en què s'haja establert alerta 3 per risc extrem d'incendis forestals, les brigades es dedicaran exclusivament a tasques de vigilància, tant des dels punts assignats com a través de rutes creades a aquest efecte.

La gerent de Divalterra, Agustina Brines, ha afirmat que "la gestió de la vegetació, que coneixem com a silvicultura preventiva, és un aspecte prioritari per a les nostres muntanyes, perquè, a més del seu valor mediambiental, repercuteix en el propi desenvolupament rural".

Per la seua banda, el director de l'àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, Manuel Carot, incideix que "el binomi silvicultura-vigilància és la millor fórmula per a la prevenció d'incendis forestals i, en aquest aspecte, és clau la implantació territorial de les brigades, que ens permet atendre qualsevol eventualitat amb un temps de resposta molt reduït".