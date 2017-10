CaixaBank segueix l'estela del Sabadell i mira a les Balears

CaixaBank ha convocat un consell d'administració aquest divendres amb la voluntat de traslladar la seu social de l'entitat a Palma. El risc d'una eventual proclamació d'independència a Catalunya ha accelerat els plans de l'entitat presidida per Jordi Gual, que ha pres la decisió aquest dijous en la seua comissió executiva, segons informa El Mundo.

L'imminent trasllat de la primera entitat catalana per volum d'actius i tercera en el conjunt de l'Estat se suma a la mudança de la seu social del Banc Sabadell a Alacant, aprovada aquest dijous pel consell d'administració del banc presidit per Josep Oliu. Les decisions dels dos principals bancs catalans no impliquen un trasllat de personal, sinó només del domicili fiscal, i busquen evitar una eventual fuita de clients a la resta de l'Estat.

Les dos entitats pretenen també garantir que, en cas d'independència unilateral, els dipòsits dels clients queden assegurats i mantindre's sota el paraigües de liquiditat del Banc Central Europeu.