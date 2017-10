El Centre del Carme acull les músiques maratonianes de les Nits d'Aielo i Art

Les sales i claustres del Centre del Carme de València seran els escenaris on tindrà lloc la 20a edició de les Nits d'Aielo i Art. El festival de música d'avantguarda i art sonor que dirigeix Llorenç Barber i Montserrat Palacios ha programat per a aquesta ocasió obres maratonianes com ara Vexations, del francés Erik Satie, o l'estrena de la Simfonia Monòtona-Silenci, d'Yves Klein.

D'aquesta manera, l'esdeveniment musical nascut a la població de la Vall d'Albaida i que des de fa diverses edicions ha seguit un periple d'itinerant s'instal·la al cor de València, on del 28 d'octubre al 4 de novembre es podrà gaudir de l'execució de Vexations, que obri el festival a càrrec d'un equip de joves pianistes valencians seleccionats i coordinats per la professora i pianista Vanessa Pons que interpretaran la monòtona obra del francés a partir de les 10.30 hores fins a la mitjanit aproximadament.

Diumenge 29 d'octubre a partir de les 19 hores serà el moment de la inauguració de diverses instal·lacions i intervencions sonores i escèniques. Als claustres de la seu del Consorci de Museus es podrà veure la instal·lació sonora Efe EMe, rippingthefabric of time, d'Element-S, així com Espera, d'Arturo Moya, i la proposta escènica de Paco Leonarte, Eternidad.

La sonoritat minimalista del compositor de Niça, Yves Klein, ocuparà bona part de la nit del 4 d'octubre quan, de les 19 hores a les 08:00 del dia 5, s'estrenarà al País Valencià la Simfonia Monòtona-Silenci.

Dins del festival Nits d'Aielo i Art es lliura el Premi Cura Castillejo al propositor més desassenyat, que aquest any arriba a la seua desena edició i que guardonarà al festival Bouesía, una proposta de músiques d'avantguarda que va tindre lloc al Delta de l'Ebre entre el 2005 i el 2015 quan va desparèixer. En aquest acte de lliurament actuaran Miquel Àngel Marín, Ester Xargay i Rafael Tormo i es projectarà l'audiovisual L'encontre de les barcasses al tardet, realitzat per La Ferida, on es recull un concert contextual dels valencians Carles Santos i Llorenç Barber a la desembocadura del riu Ebre en l'any 2010.

Com a cloenda del festival, Montserrat Palacios, Llorenç Barber i Miquel Àngel Marín s'endinsaran en un De sol a sol, una proposta sonora maratoniana creada per Barber el 1991 i que s'ha representat a ciutats com Rímini (Itàlia), Conca, Sevilla, Camallera (Pirineu gironí), Madrid, Berlín i Roma.