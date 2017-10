Trapero, Sànchez i Cuixart declaren a l'Audiència com a investigats per sedició

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, ja són a l'Audiència Nacional, on la jutgessa Carmen Lamela els ha citat per a declarar com a investigats per un delicte de sedició a causa de les manifestacions del passat 20 i 21 de setembre a Barcelona. Tots tres han vingut per separat.

El primer a arribar ha estat Trapero, vestit d'uniforme i acompanyat d'altres comandaments. Ho ha fet a dos quarts de nou i pocs minuts després ha arribat Sànchez. L'últim a entrar a l'Audiència Nacional ha estat Cuixart. Un grup de diputats i senadors d'ERC, PDeCAT, En Comú Podem, PNV i Bildu han anat fins a l'Audiència Nacional per a saludar i acompanyar els investigats, però un cordó policial i unes tanques els han impedit acostar-se al·legant motius de seguretat. Tots han criticat el tracte que se'ls ha donat i han assegurat que la mesura era "inaudita". Cuixart i Sànchez han agraït amb les mans amunt i saludant els aplaudiments que els han fet des de la distància. La intendent Teresa Laplana, també citada, declararà per videoconferència perquè, per motius de salut, no ha viatjat a Madrid.