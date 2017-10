Joan Manuel Serrat, Hortensia Herrero i Adela Cortina reben l'Alta Distinció de la Generalitat

El cantautor català Joan Manuel Serrat, la mecenes Hortensia Herrero i la filòsofa Adela Cortina són les tres personalitats que rebran aquest dilluns l'Alta Distinció de la Generalitat.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciat aquest divendres els noms dels distingits per la Generalitat per haver destacat en diversos àmbits. Així, el màxim guardó que lliura el govern valencià recaurà aquest any en Joan Manel Serrat, Hortensia Herrero i Adela Cortina.

La Distinció la Generalitat serà atorgada al Fons Valencià per la Solidaritat, a la Plataforma d'afectats per Hepatitis C, a Ricardo Borrull i hi haurà un premi col·lectiu per a tots aquells homes que han evitat una agressió masclista.

El pintor José Soler Vidal, conegut artísticament com Monjalés; l'escriptora i periodista Didín Puig; l'humorista gràfic Quique Arenós; la Institució Confuci de la Universitat de València, i el pintor Pepe Azorín reben el reconeixement al Mèrit Cultural. Per la seua banda, María Blasco Marhuenda rep el Mèrit Científic.

Com a Ambaixador s'ha distingit la Cara Regional Valenciana a París. El Mèrit Empresarial i Social ha recaigut en Silvino Navarro, Nuria Oliver i José Vicente González. El reconeixement a les Accions a favor de la igualtat i per una societat inclusiva ha estat per a Amparo Moreno Bañó i la Coordinadora Valenciana d'ONGD. Cal apuntar que aquest col·lectiu va rebre aquest passat dijous la distinció de l'Ajuntament de València.

En el Mèrit Esportiu, la Generalitat ha distingit el pilotari Antoni Reig Ventura 'Rovellet', la futbolista Ruth García García, l'altera Emilio Starlik i l'atleta Marta Esteban. Finalment, el Lluis Vives s'ha atorgat a l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO, per les seues sigles en anglés) que té la seu a Alacant.

Serrat, divulgador de Miguel Hernández

"La motivació principal" perquè el Consell distingisca Joan Manuel Serrat se sustenta en què el cantautor català "ha promogut a través de les seues cançons Miguel Hernández", ha explicat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell. "L'obra d'un dels majors poetes valencians de la història molta gent l'ha conegut gràcies a la musicació de Serrat", ha afegit Oltra. Tot i això, "hi ha moltes més raons", com ara la "lluita democràtica, la defensa de valors", ha enumerat.

Això no obstant, Oltra ha dit respecte del fet que la distinció de la Generalitat arribe uns dies després que el músic català es posicionara contra la independència de Catalunya. "Ja seria trist que algú li atorgara un premi a Serrat pel que ha passat les darreres setmanes", ha indicat Oltra, ja que al seu parer, "l'obra, l'ètica... ho justifiquen". Serrat, segons ha explicat la vicepresidenta, està a Xile, però aquest dilluns, 9 d'Octubre, estarà al Palau de la Generalitat per a rebre juntament amb Herrero i Cortina l'Alta Distinció.