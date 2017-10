UGT aplaudeix el trasllat del Sabadell perquè "rebaixa la tensió" a les sucursals

La Federació de Servicis, Mobilitat i Consum del sindicat UGT ha valorat "molt positivament" la decisió de Banc Sabadell de traslladar a Alacant la seua seu social per les tensions a Catalunya, ja que "aclareix la preocupació" que el tema causava a la plantilla i "rebaixa la tensió que s'estava patint en tots els centres de treball".

A més, el trasllat "garanteix la continuïtat de l'ocupació", ja que "no implicarà impacte organitzatiu per a la major part de la plantilla", si bé alguns òrgans hauran de traslladar-se "paulatinament", com és lògic, ha assenyalat el sindicat en un comunicat. L'organització sindical va rebre la notícia aquest dijous de vesprada per part de l'empresa, que va agrair als sindicats la "prudència" mantinguda durant la "delicada situació", allunyada de la "desaconsellable crispació".

El canvi de domicili no implica canvi de personal, ja que les seus corporatives del Sabadell continuaran a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès; però la possible fuita de dipòsits de clients arreu de l'Estat i la davallada en Borsa fruit del risc de declaració unilateral d'independència van convéncer el consell d'administració de l'entitat per a aprovar la mudança. La futura junta d'accionistes del banc se celebrarà a la capital de l'Alacantí.