Oltra lamenta les causes del trasllat del Sabadell a Alacant però valora que "aporta reputació" al País Valencià

La vicepresidenta del Consell ha hagut de pronunciar-se de nou sobre els esdeveniments de Catalunya, sobretot després que el Banc Sabadell haja anunciat que traslladarà la seu central a Alacant. Oltra ha mostrat la seua satisfacció per l'arribada del Sabadell perquè és " una bona notícia que es trasllade a Alacant i no a Madrid o a altres llocs" tot i que ha lamentat que "es produïsca per la causa que l'origina". Per això ha parlat d'un "sentiment ambivalent", atés que "aporta, sobretot, reputació, més que altres elements".

Preguntada per unes declaracions atrubuïdes al seu homòleg català, Oriol Junqueras, al voltant que l'entitat es trasllada a un indret dels "Països Catalans" i no a Madrid, i que Junqueras no ha pronunciat, sinó que formaven part de la pregunta de la periodista Mònica Terribas, de Catalunya Ràdio, Oltra ha respost que "tothom sap que el Sabadell se'n va a Alacant".

El malentés per la pregunta mal plantejada ha portat Oltra estirar la resposta: "Eixa és la realitat física i política. Si el senyor Junqueras està content, doncs, bé, millor. El que opine la gent em sembla molt bé. Però jo opine sobre realitats, sobre ectoplasmes, no".

La vicepresidenta també s'ha referit a les raons que han portat el Consell a atorgar l'Alta Distinció de la Generalitat a Joan Manuel Serrat. Oltra ha negat que es tracte d'un suport o d'una presa de posició a favor de les crítiques llançades pel cantautor contra el procés independentista. "Seria molt trist que a Serrat se li concedira un premi pel que ha succeït les darreres 3 setmanes". La número 2 de Consell ha recordat que, gràcies a Serrat, "molta gent ha conegut l'obra de Miguel Hernández, un dels poetes valencians més importants de la història" i ha defensat mèrits cívics i la "lluita per la llibertat" que caracteritza l'obra i la trajectòria personal de l'artista barceloní.