Bonig veu Marco com el "cavall de Troia" de Compromís per a unir-se als Països Catalans

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciat que el grup popular ha demanat la compareixença en les Corts de la directora general de la nova radiotelevisió valenciana, À Punt, per a explicar les seues piulades sobre la situació política que es viu a Catalunya: "És el cavall de Troia per a servir als interessos de Compromís d'unir-se als Països Catalans totalment", ha dit la líder del PP.

Així ho ha assegurat Bonig després del consell de direcció del partit, en una compareixença en la qual ha recordat: "Marco ja no és delegada, bé no ho sé, de TV3 a la Comunitat Valenciana". Arran de les seues manifestacions en Twitter sobre el procés d'independència de Catalunya, els populars volen que la directora general done explicacions en la comissió de radiotelevisió valenciana i l'espai audiovisual de les Corts encara que "ara Oltra, Morera, Ribó o el president Puig intenten reconduir la situació".

En aquest punt, ha indicat que "tots vam llegir el tuit d'Oltra dient que, si no tirem al president Rajoy, el PP acabarà amb la democràcia" i vam assistir "atònits a la guerra i als insults que es van produir entre els membres del Consell, alts càrrecs de la Generalitat, diumenge a la vesprada". "Tots hauríem de tindre, almenys, prudència, perquè és molt fàcil incendiar les xarxes socials. El cos ens demana a tots moltes coses, però quan hom és un càrrec públic ha de ser conscient de la seua responsabilitat", ha dit, tot afegint que Compromís i Podem no l'han tingut i que el PSPV ha sigut "molt tebi".

En aquest sentit, ha posat com a exemple el president d'Aragó, Javier Lambán, i ha comentat que ella mateixa el va aplaudir en un acte en el qual el mandatari aragonés va dir, "de forma contundent, que malgrat les diferències ideològiques que tenia amb el govern d'Espanya, i que en tenia moltes, era moment de la unitat i de la lleialtat constitucional". "Vaig sentir enveja sana", ha reconegut.

"TeleOltra"

Sobre les borses temporals per a les sotsdireccions i prefectures de la nova radiotelevisió, el resultat definitiu de la qual es va publicar aquest dijous, Bonig ha indicat que ara s'entén "per què el PP s'oposava a aquesta nova televisió". "Algú deia l'altre dia en una reunió en el PP que aquesta era TeleOltra; és inaudit el que està passant en la nova radiotelevisió", ha incidit.

"S'està comprovant una vegada més que aquesta aparença de transparència i objectivitat que ens van vendre és mentida, és una televisió que sorgeix i naix al servei del govern valencià, del PSPV, de Compromís, de Podem... no sé si tant del PSPV", ha dit.

Personalment, ha recalcat, no tenen "res contra la directora" però "no és una persona objectiva i neutral per a dirigir la televisió que pagarem tots els valencians". Sobre les borses, ha recordat que no solament ho diu el PP, sinó que Unió de Periodistes i altres associacions professionals de periodistes han mostrat ja la seua disconformitat.

"No ens ha sorprés que el seu equip directiu estiga amb ella, això estava ja manipulat per endavant. Quina casualitat, no?", ha dit, en referència al fet que algunes de les persones que va designar provisionalment per a formar part del seu equip, com ara Albert Vicent o Esperança Camps, hagen ocupat els primers llocs de les borses temporals.