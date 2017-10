Els treballs de Serrat dedicats a Miguel Hernández que li han valgut l'Alta Distinció de la Generalitat

Joan Manuel Serrat rebrà aquest dilluns l'Alta Distinció de la Generalitat, junt al cantautor català serà distingides la mecenes Hortensia Herrero i la filòsofa Adela Cortina.

El músic s'ha caracteritzat per erigir-se com un dels divulgadors de poesia musica més importants del segle XX. Per aquest motiu, entre d'altres, Serrat rebrà el reconeixement del govern valencià, concretament per promoure les lletres del poeta oriolà Miguel Hernández que ha musicat fins en dos ocasions.

En el 1972 va publicar Miquel Hernández (Zafiro/Novola), on amb arranjaments de Francesc Burull, el català posava música a deu poemes del poeta on destaca Nanas de la cebolla.

Hijo de la luz y de les sombra (Sony Music) va ser el disc que Joan Manuel Serrat va dedicar al poeta valencià en l'any 2010. L'àlbum, el tretzè de la seua carrera, va ser presentat a Elx el 23 d'abril d'aquell any. Aquests són els títols del disc amb lletra d'Hernández i música de Serrat: Uno de aquellos, Del ay al ay por el ay, Canción del esposo soldado, La palmera levantina, El mundo de los demás, Dale que dale, Cerca del agua, El hambre, Tus cartas son un vino, Si me matan, bueno, Las abarcas desiertas, Sólo quien ama vuela, Hijo de la luz y de la sombra.