Gas Natural mou el domicili fora de Catalunya

Gas Natural Fenosa ha aprovat el canvi de la seua seu social des de Barcelona a Madrid. En concret, a la localitat de Rivas-Vaciamadrid. La companyia ha pres la decisió aquest divendres de vesprada en un consell d'administració extraordinari, amb l'objectiu d'aportar tranquil·litat davant la hipòtesi que el Parlament declare unilateralment la independència de Catalunya la setmana vinent.

La multinacional gasista està participada majoritàriament per Criteria, propietat de La Caixa, i la mudança s'ha aprovat la mateixa vesprada que CaixaBank té previst canviar la seua seu social de Barcelona a Palma. Gas Natural Fenosa és la segona elèctrica per volum de negoci a Catalunya, superada per Endesa.

Aquest divendres el govern espanyol ha decretat que les empreses podran canviar de seu lliurement si no ho impedeixen els seus estatuts. Segons el Ministeri d'Economia, la modificació faculta els consells d'administració de les grans empreses a traslladar la seu social sense convocar una junta d'accionistes.

Sabadell, Dogi i Orizon

El trasllat de Gas Natural Fenosa no és el primer que es produeix aquesta setmana. Va obrir la veda la biotecnològica Oryzon Genomics, que va mudar la seu a Madrid el 2 d'octubre, l'endemà del referèndum. Aquest dijous va ser el torn de Banc Sabadell, que va traslladar la seu social a Alacant; de la tecnològica Eurona, que es va mudar a Rivas-Vaciamadrid; i de l'empresa tèxtil Dogi, que va aprovar anar-se'n a Madrid.

Aquest divendres ha estat Banc Mediolanum qui ha anunciat el trasllat del seu domicili social de Barcelona a València. A més a més, companyies com Seat, Freixenet i Codorníu també tenen en ment un trasllat de seu social en cas de declaració unilateral d'independència.