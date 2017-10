El dia que Oriol Junqueras no va dir "Països Catalans"

Oriol Junqueras no va afirmar ahir que el Banc Sabadell i Caixabank deixen Catalunya però "se'n van als Països Catalans i no a Madrid". De fet, el també conseller d'Economia ni tan sols va atribuir-se el mèrit que les dues entitats no acaben tenint la seu a la capital de l'Estat i opten per Alacant, en el cas del Sabadell, i possiblement Palma (finalment ha sigut València), en el cas de l'antiga caixa d'estalvis barcelonina.

Qui va pronunciar "Països Catalans" va ser la periodista de Catalunya Ràdio Mònica Terribas. Ho va fer dues vegades durant l'entrevista a Junqueras. Però, a València, durant unes hores, l'afirmació que incloïa l'expressió política més estigmatitzada del darrer mig segle va fer furor entre els mitjans periodístics i, per descomptat, va saltar a les rodes de premsa i a les portades atribuïda al líder d'Esquerra.

Al diari Las Provincias, la fantasmagòrica declaració va aparéixer a dins d'un teletip de l'agència EFE signat a Barcelona: "Junqueras ha llevat importància a l'èxode de bancs i empreses catalanes i en uns altres llocs d'Espanya arran de l'amenaça secessionista, tot assenyalant que "se'n van als Països Catalans i no a Madrid".

Però, EFE no va escriure eixa frase ni la va incloure al teletip que va enviar a tots els mitjans subscrits. Algú la va afegir en el procés d'edició al diari entre el segon i el tercer paràgraf del text de l'agència. Això va produir, a més, l'efecte d'atribuir la informació a una font d'alta fiabilitat, com l'agència estatal.

L'origen de l'errònia cita, però, no es trobava al diari fundat per Teodor Llorente. Las Provincias va inspirar-se en una informació de Levante-EMV, que a migdia estava obrint amb les pseudodeclaracions de Junqueras. Levante-EMV, al seu torn, havia pres les mai emeses paraules del polític català del diari Información, el rotatiu germà d'Alacant.

El retruc d'Eva Ortiz i Mónica Oltra

La primera víctima política de l'errada va ser la secretària general del PPCV, Eva Ortiz, a qui va faltar-li temps per a reclamar que Ximo Puig prenguera mesures. "El president de la Generalitat ha de fer rectificar Junqueras. Som la Comunitat Valenciana, no una sucursal de Catalunya", va exigir Ortiz.

Darrere de la número 2 del PPCV va anar la vicepresidenta del Consell arran d'una pregunta durant la roda de premsa en què cada divendres dóna compte dels acords del govern. Mónica Oltra va constatar que "tothom sap que el Sabadell se'n va a Alacant".

Oltra, però, va estirar la resposta: "Eixa és la realitat física i política. Si el senyor Junqueras està content, doncs, bé, millor. El que opine la gent em sembla molt bé. Però jo opine sobre realitats, sobre ectoplasmes, no". La pregunta es basava en una premisa falsa, però el menyspreu pel concepte de Països Catalans de la portaveu del Consell va resultar ben real.

En acabant la roda de premsa molts mitjans, inclòs Diari La Veu, es van fer ressò de la contundent declaració d'Oltra, tot donant per bones, ni que siga indirectament, les també ectoplasmàtiques declaracions de Junqueras. El mal, però, ja estava fet. Oltra havia xafat una altra durícia a la qual són sensibles alguns dels seus socis de Compromís.

Quan es va comprovar que Oriol Junqueras, contra tot pronòstic, no havia esmentat els Països Catalans, Levante-EMV va eliminar tota la informació de la portada, que fins a eixe moment obria el diari. Las Provincias en va canviar el titular. Diari La Veu va rectificar l'enfocament tot explicant com unes paraules que mai no es es van produir van deixar un reguitzell d'errades i situacions absurdes que mereixien una explicació.