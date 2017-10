Puig atribueix el trasllat de CaixaBank a València a "l'estabilitat que s'està produint a la Comunitat"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorat el trasllat de la seu social de CaixaBank de Barcelona a València com una reafirmació de "l'estabilitat que s'està produint a la Comunitat" i la "confiança", si bé ha destacat que el Consell no està content "per les causes que produeixen" la mudança. "Tot el contrari", ha asseverat.

Igual que va afirmar davant el trasllat de la seu social del Banc Sabadell a Alacant, Puig ha subratllat que "certament" és una decisió que "no agrada". En qualsevol cas, davant aquests dos trasllats i el del domicili social del Banc Mediolanum també a València, el cap del Consell ha assenyalat que "és evident" que el fet que "la Comunitat finalment siga la destinació de tres bancs reafirma l'estabilitat que s'està produint en aquesta comunitat i la confiança". Sobre la confiança, ha recalcat que es tracta d'"un factor fonamental per a superar la hipoteca reputacional amb la qual va quedar molt llastrada aquesta Comunitat, també per la crisi financera".