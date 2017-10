Uns 200 conductors passen a disposició judicial l'últim mes per conduir borratxos o sense permís

La Guàrdia Civil ha posat a disposició judicial 196 conductors al País Valencia durant el passat mes de setembre com a presumptes autors de delictes contra la seguretat vial. La majoria, fins a 135, per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, altres 60 per fer-ho sense permís o llicència i solament un per excés de velocitat.

Aquestes conductes delictives suposen una disminució del 10,5% en relació amb les registrades en el mateix mes de l'any passat, segons destaca l'institut armat a través d'un comunicat.

Per demarcacions, a València es va actuar contra 34 conductors per la manca de permís o llicència i contra altres 6 per conduir sota els efectes de l'alcohol. A Castelló, sis conductors van passar a disposició judicial per circular sense permís o llicència i nou per conduir sota els efectes de l'alcohol. Finalment, a la demarcació d'Alacant, es va actuar contra 20 conductors per falta de permís o llicència, 58 per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i un per excés de velocitat, en ser sorprés circulant a 178 quilòmetres per hora en un tram limitat a 80.