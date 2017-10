Puig dóna suport "absolut" a Pedro Sánchez en les gestions sobre Catalunya

El secretari general del PSPV i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advocat aquest dissabte per "tindre determinació per a eixir" de la situació generada arran de l'1-O a Catalunya i ha recalcat que no hi ha "política sense diàleg".

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans abans de participar en la Festa de la Rosa dels socialistes valencians a València, en el parc de Capçalera, acte amb presència del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

El president ha considerat que en aquests moments s'ha de donar "el màxim suport possible a tots els actors que poden actuar i trobar una eixida a aquesta situació" i ha mostrat el seu "absolut" suport a Sánchez en aquesta qüestió. "Crec que del que es tracta en aquests moments és de donar suport a aquells que poden buscar solucions i trobar una via d'eixida", ha afirmat.

"Pensem que cal tindre determinació per a eixir d'aquesta situació a través de la democràcia, que és d'una banda el compliment de la llei: no hi ha democràcia sense estat de dret, i després no hi ha política sense diàleg", ha dit Puig. A més, el cap del Consell ha advocat per "avançar per a reconstruir totes les fractures que s'han produït les últimes setmanes, mesos i fins i tot anys per a viure en una societat espanyola molt més inclusiva on tots els territoris tinguen la seua singularitat i on hi haja igualtat entre les persones".

"No estem en guerra"

Puig, que ha rebutjat parlar de "treva", en ser preguntat per la petició en aquest sentit de consellers catalans, perquè "no estem en guerra", ha instat la Generalitat catalana a "complir amb la legalitat i dins d'això, evidentment cal dialogar". "És evident que no es pot construir una nova llei trencant la llei", ha dit, i ha afegit que l'estat de dret "és el que d'alguna manera cristal·litza la legitimitat democràtica". "Les lleis sorgeixen del poble i de la legitimitat democràtica. Si es trenca, evidentment es queda sense cap tipus d'arrel de legitimitat", ha advertit.