València se suma a la marea blanca que demana diàleg entre Rajoy i Puigdemont

Una marea de persones vestides de blanc s'ha congregat aquest dissabte al migdia en la plaça de l'Ajuntament de València per a exigir a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol que dialoguen "amb cor" per a resoldre la situació política actual, com podia llegir-se en una de les pancartes.

La ciutat ha secundat així la convocatòria estatal a través de xarxes socials del moviment ciutadà denominat 'Parlem? ¿Hablamos?', en la qual es demanava acudir de blanc, "deixant de costat les banderes", enfront dels ajuntaments de tot l'estat espanyol.

En la concentració a València, diversos assistents han portat cartells amb el lema 'Parlem' i pancartes i banderes amb altres consignes com ara 'Parlem amb el cor', 'L'opressió no té justificació" o 'No n'hi ha prou amb parlar de pau, cal creure en ella'. "Ens volen enfrontats, però la nostra rebel·lia serà parlar i fer-nos entendre entre nosaltres, la gent", reivindica la iniciativa en els seus perfils de Facebook i Twitter, des del qual crida a "omplir Internet i els carrers de diàleg".

En una nota publicada en el seu perfil de Facebook, la plataforma 'Parlem?.¿Hablamos?' crida a "fomentar el diàleg com a base per a solucionar la situació de tensió actual". "Les estratègies partidistes de tots els grups polítics han provocat preocupació, però, sobretot, una profunda ràbia i tristesa entre la ciutadania", critica la iniciativa, que atribueix la "ruptura del diàleg" a "la ineptitud política dels representants que han enfocat el conflicte de maneres que no són pròpies d'una democràcia madura".

"Volem que els governs recorden que, com a representants públics, estan encomanats amb la tasca de salvaguardar el diàleg i representar al ventall de sensibilitats existent, sense forçar polaritzacions", continua la plataforma. "Els compromisos són part de la política, i els polítics han d'estar a l'altura".

Per aquest motiu, 'Parlem?. ¿Hablamos?' reclama al govern d'Espanya i al govern de Catalunya que "creen espais de diàleg reals on les diferents postures s'expressen lliurement i servisquen de base per a generar un debat sa i serè"