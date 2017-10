Sánchez reclama diàleg però donarà suport a la integritat territorial si Catalunya proclama la independència

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que el partit socialista demanarà "fins a l'últim minut, fins a l'últim segon", diàleg en la qüestió catalana, encara que ha advertit que estarà al costat de la integritat territorial i de la Constitució espanyola i donarà suport a "qualsevol resposta" si es produeix un trencament unilateral de l'estat de dret.

Sánchez s'ha pronunciat en aquests termes en la seua intervenció en la Festa de la Rosa dels socialistes valencians, celebrada en el parc de Capçalera, acte en el qual, sota la pluja final, ha estat acompanyat del president de la Generalitat valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, i de la portaveu socialista en l'Ajuntament de València, Sandra Gómez.

El líder del PSOE ha lloat l'"exemple de civisme" que s'ha viscut aquest dissabte en places del país on persones amb banderes o samarretes blanques han demanat diàleg. "És un orgull", ha dit, per a recalcar que els socialistes "sempre" reivindicaran el "diàleg, la negociació i el pacte" com a forma de fer política.

"Hem d'obrir l'espai de diàleg on càpiga tot excepte la intransigència, la il·legalitat i la unilateralitat", ha sostingut, encara que ha afegit que, igual que defensa el diàleg, "fins a l'últim segon", també estarà al costat de la integritat territorial si es trenca unilateralment l'estat de dret.

Així mateix, ha al·ludit a les empreses que comencen a traslladar el seu domicili social de Catalunya a altres llocs i s'ha preguntat "quin país és aquest dels independentistes del qual volen fugir les empreses i destruir els llocs de treball de milers i milers de catalans". "L'economia no entén de banderes, sinó de certeses i seguretat jurídica i econòmica", ha dit i ha demanat als dirigents catalans que deixen de mentir als ciutadans perquè "aquells que estan dient que estimen Catalunya i defensen Catalunya l'estan destrossant".