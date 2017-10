Les fortes pluges caigudes a Alacant deixen carrers inundats i persones atrapades als seus vehicles

Les fortes pluges que han caigut aquest dissabte en algunes zones de la demarcació d'Alacant han inundat diversos carrers de Calp i Benidorm, on s'han acumulat fins a 38 litres per metre quadrat i han provocat diversos incidents, la majoria de persones atrapades en els seus vehicles pel nivell de l'aigua, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.

En una de les actuacions, els efectius del parc de Benissa (la Marina Alta) han rescatat en l'avinguda de Romania de Calp una parella atrapada en el cotxe amb el seu fill de nou mesos que no podia eixir a l'exterior pel nivell de l'aigua, que havia crescut fins a 90 centímetres. Els bombers han traslladat el xiquet a la part seca del carrer.

Es tracta d'un dels avisos que han rebut els bombers durant tota la jornada per l'episodi de fortes precipitacions que ha incidit principalment en la comarca de la Marina Alta, sobretot a Calp.

Allí, dues parelles d'edat avançada han sigut rescatades pels mateixos efectius, en quedar també aïllats en els seus vehicles per la crescuda de l'aigua. Finalment, els bombers han sanejat la façana d'un supermercat en l'avinguda de Juan Carlos I de Calp, on s'havia enfonsat el sostre per les pluges.

A Benidorm també s'han produït diversos incidents de persones atrapades: una parella de gent gran ha necessitat ajuda per a eixir del seu vehicle, aparcat al Racó de l'Oix; una altra, també d'ancians, s'ha quedat tancada en l'ascensor d'un edifici; i un repartidor de pizza, en el seu vehicle.

Els bombers del Consorci d'Alacant han rebut, a més, avisos relacionats amb el clavegueram. En una d'aquestes actuacions, també a Benidorm, han realitzat una baixada vertical per la façana per a desembossar el desguàs col·lapsat d'una terrassa i evitar que provocara un 'efecte piscina'.

21,6 litres, en sols una hora

Segons el balanç de pluges de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) fins a les 17 hores, a Benidorm s'han acumulat aquest dissabte un total de 38 litres d'aigua per metre quadrat, dels quals 21,6 litres han caigut en solament una hora, entre les dos i les tres del migdia.

Mentrestant, en l'observatori d'Alacant capital s'han concentrat 12,8 litres, ja que les pluges han afectat principalment el litoral nord de la demarcació, amb ruixats ràpids i d'intensitat forta.

Quant a la situació de les platges, la jornada ha estat marcada per una forta marejada en les aigües del nord d'Alacant, amb ones que han arribat a superar els dos metres d'altura.